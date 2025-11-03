Композитор Silent Hill создаёт жуткую атмосферу для хоррор-шутера Total Chaos

Издатель Apogee Entertainment представил превью саундтрека к хоррор-шутеру Total Chaos, который изначально создавался как масштабная модификация для классической Doom. Особое внимание привлекает участие Акиры Ямаоки — легендарного композитора, подарившего миру мрачную и незабываемую музыку для серии Silent Hill.

Трек под названием «Catharsis» демонстрирует фирменное звучание Ямаоки: активное использование гитарных партий и тревожные мотивы, создающие ощущение надвигающейся опасности. В видео музыка сопровождается игровым процессом Total Chaos, раскрывая мрачные локации, пугающих монстров, бушущее море и атмосферное оружие.

Разработкой Total Chaos занимается студия, известная киберпанк-шутером Turbo Overkill. Игрокам предстоит выживать на загадочном острове, полном чудовищ и ужасов, собирать скудные ресурсы, экономить патроны и создавать оружие для ближнего боя.

Релиз Total Chaos намечен на четвертый квартал 2025 года. Пока игра находится в разработке, все желающие могут попробовать бесплатную демоверсию в Steam и лично оценить атмосферу, созданную совместно с Акирой Ямаоки.