Кошмар переезжает на Switch 2: Total Chaos готовит игроков к безумию уже 29 апреля

Психологический хоррор Total Chaos продолжает расширять своё присутствие — уже 29 апреля игра выйдет на новой консоли Nintendo Switch 2. Издатель Apogee Entertainment и студия Trigger Happy Interactive подтвердили релиз в Северной Америке, а в других регионах он состоится вскоре после.

Изначально Total Chaos дебютировала в ноябре 2025 года на ПК и консолях, но теперь доберётся до портативной аудитории с полной поддержкой новых возможностей устройства. В док-режиме проект работает в 1080p, а в портативном — в 720p, предлагая режимы производительности с прицелом на 60 FPS. Также заявлена поддержка гироскопа и управления «мышью» через Joy-Con 2.

Игроков ждёт мрачное путешествие по Форту Оазис — заброшенному острову, где реальность и безумие переплетаются. Исследуя руины, пользователи будут сражаться с чудовищами, искать ресурсы и постепенно раскрывать тайну катастрофы, уничтожившей поселение.

Версия для Nintendo Switch 2 выйдет с обновлением New Game+, добавляющим альтернативный финал, нового врага-преследователя и дополнительные сюжетные элементы. Атмосферу дополняет саундтрек от Акира Ямаока, известного по серии Silent Hill.

Начавшись как мод для DOOM II, Total Chaos превратилась в самостоятельный survival horror, который делает ставку на напряжение, исследование и психологическое давление. Теперь этот кошмар можно будет пережить и на ходу.