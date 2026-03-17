Total Chaos 20.11.2025
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица
Настоящее испытание: Total Chaos получила хардкорное обновление и новую главу "Расплата"

butcher69 butcher69

Психологический хоррор Total Chaos обзавёлся крупным бесплатным обновлением, которое заметно усложняет игру и расширяет её сюжет. Патч уже доступен на ПК через Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Главным нововведением стал режим «Новая игра+», переосмысляющий первые семь глав. Знакомые локации превращаются в смертельные ловушки, а прохождение завершается совершенно новой сюжетной главой «Расплата». Кроме того, в игру добавили альтернативную концовку, раскрывающую истинный смысл происходящего.

Особую угрозу представляет новый враг — Охотник, неумолимый преследователь, который будет постоянно выслеживать героя. Если он взял след, скрыться уже невозможно, и выживание зависит только от скорости и внимательности игрока.

Обновление также включает новые локации, анимации смерти и дополнительные элементы атмосферы. Разработчики подчёркивают, что «Новая игра+» создана как хардкорный вызов — этот режим не про комфорт, а про напряжённое и беспощадное выживание.

События игры разворачиваются на заброшенном шахтёрском острове, куда попадает сотрудник береговой охраны после загадочного сигнала бедствия и разрушительного шторма.

vertehwost

Её надо было сократить в полтора раза потому что повторяющиеся 2-3 раза ивенты начинают душить к середине игры

