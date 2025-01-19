"Очень скоро" выйдет демка Total Chaos, полноценного ремейка одного из лучших модов для Doom

Вышедший в 2018 году Total Chaos считается одним из лучших модов для Doom - тотальная конверсия, превращающая демонический FPS от id Software в мрачное, лоу-фай хоррор-приключение. В прошлом году создатель Сэм Преббл сообщил, что Total Chaos переделывается в полноценную игру. Теперь же он сообщил о скором выходе демоверсии ремейка.

Демоверсия Total Chaos будет доступна "очень скоро". Он не уточнил, когда именно, но пояснил, что демка будет выпущена вместо того, чтобы начать разработку в раннем доступе, как это было с его предыдущей игрой Turbo Overkill. По словам Преббла, это связано с тем, что он не хочет слишком сильно зависеть от отзывов игроков. "Я не хочу пытаться зайти слишком далеко в одном направлении и изменить то, что люди любили в этом моде".

Вместе с демоверсией Преббл раскрывает и другие подробности о Total Chaos, в частности, о том, что это не ремейк мода. Хотя действие игры происходит в том же месте - в морской шахтерской колонии, вдохновленной японским островом Хасима, - в ней будут развиты уже исследованные игроками пространства. "Если вы уже играли в мод, то, войдя на уровень, вы скажете: "Хорошо, я помню это место". Но чем больше вы проходите уровень, тем больше вы начинаете понимать: "Окей, это другое". И в конце концов тебя просто бросают в совершенно новую область, которую ты не знаешь".

Изначально Преббл планировал, что остров Total Chaos будет замысловато связан между собой, добавив: "Я хотел, чтобы все было органично". Однако в итоге он понял, что в этом нет особого смысла. "В модах вы никогда не возвращались к ранее открытым местам. Мне казалось, что если связать все воедино, то это будет выглядеть медленно - вы будете чувствовать себя так, будто не достигли большого прогресса".

Одним из самых удивительных откровений стало то, что, несмотря на создание одного из самых известных хоррор-модов, Преббл никогда не играл в некоторые из самых узнаваемых хоррор-игр. "На самом деле я никогда не играл в Silent Hill. На момент разработки мода я также не играл в Resident Evil".