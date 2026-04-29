Психологический хоррор Total Chaos добрался до Nintendo Switch 2

Сегодня Apogee Entertainment и разработчик Сэм Преббл из Trigger Happy Interactive — в партнёрстве с издательством Atari Infogrames — выпустили версию захватывающего психологического хоррора Total Chaos для Nintendo Switch 2. Игра теперь доступна на всех основных платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Total Chaos на Nintendo Switch 2 работает в разрешении до 1080p в док-станции и 720p в портативном режиме, с возможностью выбора режима производительности, ориентированного на 60 кадров в секунду. Режим качества по умолчанию установлен на 30 кадров в секунду. Игра также поддерживает управление мышью и гироскопом Joy-Con 2. Total Chaos на Nintendo Switch 2 выходит с последним игровым контентом, представленным в недавно вышедшем обновлении New Game+, включая альтернативную концовку, новый тип врага-преследователя (Охотник) и многое другое.

Total Chaos — это по-настоящему жестокий, атмосферный кошмар, сочетающий в себе черты разных эпох survival horror. Игра затягивает игроков в бездну Форт-Оазиса, пустынной местности, когда-то считавшейся раем для шахтёрского сообщества. Над островом нависает тень, вызывающая ощущение безумия, которое можно описать только как чувство постоянного наблюдения. Чудовища таятся по каждому уголку сердца острова, заманивая в ловушку любого, кто осмелится войти в эту пустоту. Стреляя и расправляясь с этими извращёнными врагами, игроки будут откапывать фрагменты забытых жизней, чтобы собрать воедино леденящую душу тайну гибели Форт-Оазиса (и свою связь с ней), прежде чем их рассудок окончательно иссякнет.