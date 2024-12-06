Total Chaos анонсирован с трейлером и датой выхода - тревожный хоррор на выживание от первого лица

Total Chaos была представлена на PC Gaming Show с презентационным трейлером и неопределенной датой выхода: это тревожный Survival Horror от первого лица.
Создатели Turbo Overkill, Trigger Happy Interactive, представляют новый и тревожный ужастик выживания от первого лица, представленный на вечерней выставке PC Gaming Show вместе с трейлером: это Total Chaos, период выпуска которого установлен с помощью общего на 2025 год.
В пустынной бездне форта Оазис мы исследуем различные места, сталкиваемся с кошмарами разного масштаба и формы в течение 9 глав, в которых ужас выдвигается на передний план как основная тема всей игры.
В Total Chaos нам предстоит исследовать различные места на острове Форт-Оазис, в том числе древние шахты, в которых, кажется, скрывается древнее и чрезвычайно могущественное зло, с которым нам предстоит вести особенно сложную борьбу.
Геймплей Total Chaos довольно близок к шутеру от первого лица, но действие также предлагает различные ситуации для рукопашного боя и многое другое.
Игра черпает вдохновение из одноименного мода тотальной конверсии, но в данном случае это полноценная игра, разработанная с нуля как нечто новое и интересное.
Помимо сражений, Total Chaos также содержит довольно сложную систему крафта и головоломок для решения, а инвентарь позволяет использовать различные объекты, характеризующиеся разными возможностями взаимодействия со сценарием и персонажами.
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