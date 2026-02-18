В марте Total Chaos получит крупное обновление с режимом "Новая игра+", которое полностью преобразит игру

Издатель Apogee Entertainment и команда Trigger Happy представили крупное обновление для Total Chaos, игры в жанре survival horror от первого лица, которая с этим обновлением получает режим «Новая игра+», полностью преображающий игру.

Обновление запланировано на 2 марта и будет доступно бесплатно всем, кто владеет Total Chaos или играет в неё через Game Pass, добавляя несколько захватывающих новых функций.

В частности, обновление добавляет режим «Новая игра+», который ещё больше обогащает игровой процесс при повторном прохождении, привнося множество дополнительных сюжетных линий, альтернативную концовку и новые локации.

Среди новых особенностей — добавление настойчивого врага, преследующего главного героя, своего рода сталкера по имени Охотник, который не оставляет игрока в покое, следуя за ним повсюду.

Режим, как обычно, можно разблокировать после прохождения сюжета. Он перерабатывает семь основных глав, изменяя некоторые настройки, повышая уровень сложности и добавляя главу 8: Расплата, с альтернативной концовкой, где нас продолжает преследовать Охотник.