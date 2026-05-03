Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico 16.09.2005
Экшен, Шутер, От третьего лица, Открытый мир
8.7 487 оценок

Конец мексиканской фиесты: Раскрыты подробности отмены Total Overdose 2: Tequila Gunrise

TheSkoofLord TheSkoofLord

Для многих геймеров оригинальная Total Overdose (2005) стала глотком свежего воздуха - это была безумная смесь из мексиканского колорита, акробатики в стиле «Матрицы» и драйва «Отчаянного». Однако судьба сиквела под заголовком Tequila Gunrise долгое время оставалась туманной. Теперь, благодаря новым данным от бывших сотрудников студии Deadline Games, стали известны подробности отмены проекта.

Что мы потеряли в Tequila Gunrise:

  • Масштаб: Игра должна была стать прямым продолжением истории Рама Круса. Разработчики планировали значительно расширить открытый мир, добавив больше мексиканских штатов и приграничных территорий США.
  • Улучшенное «Безумие»: Система трюков должна была стать еще более плавной. Разработчики готовили новые «Loco Moves», включая еще более абсурдные и разрушительные приемы с использованием гитарных кейсов и взрывчатки.
  • Графический скачок: Для 2007–2008 годов игра выглядела многообещающе. Студия разрабатывала собственный движок, который позволял создавать полностью разрушаемые объекты в режиме замедления времени.
  • Причина отмены: Основным ударом стало банкротство студии Deadline Games в 2009 году. Попытки найти издателя для рискованного «мексиканского боевика» на фоне финансового кризиса не увенчались успехом, и проект был заморожен на стадии раннего прототипа.

Несмотря на то, что бренд Total Overdose сейчас принадлежит Square Enix (через Eidos), шансы на возрождение серии стремятся к нулю. Tequila Gunrise навсегда останется в списке самых перспективных отмененных сиквелов.

TheSkoofLord

Жаль, что такую годноту просрали, сейчас такого безумия уже не делают, одна повестка и донаты.

4
Мясо с майонезом

сказал бы я что виноваты слабые продажи,но не
в 2007-2009 году был глобальный финансовый кризис который затронул буквально все сферы где деньги делают.
Жалко что документы и права на франшизу так никому и не достались

ModestDL

Total Overdose в своё время была даже интереснее Saints Row. Жаль что такой нестандартный проект не получил продолжения.