Конец мексиканской фиесты: Раскрыты подробности отмены Total Overdose 2: Tequila Gunrise

Для многих геймеров оригинальная Total Overdose (2005) стала глотком свежего воздуха - это была безумная смесь из мексиканского колорита, акробатики в стиле «Матрицы» и драйва «Отчаянного». Однако судьба сиквела под заголовком Tequila Gunrise долгое время оставалась туманной. Теперь, благодаря новым данным от бывших сотрудников студии Deadline Games, стали известны подробности отмены проекта.

Что мы потеряли в Tequila Gunrise:

Масштаб: Игра должна была стать прямым продолжением истории Рама Круса. Разработчики планировали значительно расширить открытый мир, добавив больше мексиканских штатов и приграничных территорий США.

Улучшенное «Безумие»: Система трюков должна была стать еще более плавной. Разработчики готовили новые «Loco Moves», включая еще более абсурдные и разрушительные приемы с использованием гитарных кейсов и взрывчатки.

Графический скачок: Для 2007–2008 годов игра выглядела многообещающе. Студия разрабатывала собственный движок, который позволял создавать полностью разрушаемые объекты в режиме замедления времени.

Причина отмены: Основным ударом стало банкротство студии Deadline Games в 2009 году. Попытки найти издателя для рискованного «мексиканского боевика» на фоне финансового кризиса не увенчались успехом, и проект был заморожен на стадии раннего прототипа.

Несмотря на то, что бренд Total Overdose сейчас принадлежит Square Enix (через Eidos), шансы на возрождение серии стремятся к нулю. Tequila Gunrise навсегда останется в списке самых перспективных отмененных сиквелов.