Фанат возрождает Total War: ARENA после закрытия игры

Похоже, у поклонников Total War: ARENA появился повод для радости. Фанат взялся за возрождение закрытой игры, чтобы дать ей второй шанс.

Напомним, Total War: ARENA представляла собой бесплатную многопользовательскую стратегию, в которой две команды сражались друг с другом, управляя отрядами исторических воинов. Оригинальную игру закрыли в 2019 году.

Теперь благодаря усилиям фаната у проекта появился шанс на вторую жизнь. Пока речь идёт о неофициальной инициативе, поэтому о полноценном возвращении игры говорить рано.

Фанат создал собственный сайт, посвящённый проекту, на котором можно скачать игру и попробовать вернуться к сражениям в Total War: ARENA.

Подробнее об игре можно узнать в видео: