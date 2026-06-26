Total War: Attila перевыпустят для macOS 2-го июля

Feral Interactive объявила о перезапуске Total War: Attila для macOS 2-го июля. Эта игра из давней стратегической серии Creative Assembly возвращается на macOS с нативной поддержкой Apple Silicon, улучшенной производительностью и масштабированием пользовательского интерфейса.

Вместе с обновлённой версией Total War: Attila для macOS выходят восемь DLC, которые переносят кровавую бойню на новые фракции и во временные периоды. Два дополнения к кампании переносят нас в Средневековье, где старая монолитная империя сменилась лоскутным одеялом конкурирующих варварских королевств. Пять дополнений к культуре добавляют пятнадцать новых фракций, каждая из которых предлагает уникальные особенности, цели и юниты для использования в Большой кампании. Завершает линейку DLC набор Blood & Burning, добавляющий множество жутких визуальных эффектов и анимаций.

Предыдущие владельцы игры и DLC в Steam смогут бесплатно обновиться до новой версии для macOS в день релиза. Отдельный релиз в Mac App Store запланирован на конец июля. Total War: Attila будет поддерживаться только на моделях Mac, выпущенных с ноября 2020 года, с процессором Apple M1 / ​​Apple A18 Pro или лучше.