Total War: Attila вернулась на macOS - владельцам Steam-версии обновление достанется бесплатно

Feral Interactive объявила о повторном выпуске Total War: Attila для macOS. Стратегия Creative Assembly вновь стала доступна в Steam в нативной версии с поддержкой процессоров Apple Silicon, что должно обеспечить заметно более высокую производительность по сравнению с прежним релизом, работавшим через устаревшие технологии совместимости.

Помимо оптимизации под современные компьютеры Apple, разработчики улучшили масштабирование пользовательского интерфейса, благодаря чему игра должна комфортнее выглядеть на дисплеях с высоким разрешением.

Одновременно с переизданием для macOS вернулись и восемь дополнений. В их число входят два Campaign Pack, переносящие события в эпоху Средневековья, пять Culture Pack с пятнадцатью новыми фракциями, а также Blood & Burning, добавляющий более жестокие визуальные эффекты сражений.

Total War: Attila и весь дополнительный контент уже снова доступны в Steam для пользователей macOS. До 9 июля игру можно приобрести со скидкой 66% в рамках летней распродажи. При этом тем, кто ранее уже купил Attila и дополнения в Steam, повторно платить не придётся — обновление до версии с поддержкой Apple Silicon распространяется бесплатно.

Отдельный релиз в Mac App Store ожидается в конце июля.

Стоит учитывать, что обновлённая версия рассчитана исключительно на современные компьютеры Apple. Игра поддерживается только на Mac, выпущенных с ноября 2020 года и оснащённых процессором Apple M1, Apple A18 Pro или более производительными чипами. Для владельцев таких устройств переиздание стало возможностью без дополнительных затрат вернуться к одной из самых мрачных частей серии Total War с современной технической поддержкой.