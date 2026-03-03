Авторы Total War: Medieval 3 подвели итоги первых месяцев после анонса и рассказали, на каком этапе находится проект

Авторы Total War: Medieval 3 опубликовали первый крупный блог после анонса и подвели итоги общения с сообществом. За два месяца на форумах появилось тысячи сообщений, и команда подробно ответила на ключевые вопросы — от стадии разработки до принципов экономики и войны.

Сейчас проект находится на этапе предпроизводства. Это означает, что основное внимание уделяется созданию базы: инструментов, расширению команды и прототипированию систем кампании, осад и нового движка Warcore. Уже существует рабочая «graybox»-версия, однако приоритет — выстроить процессы и технологический фундамент перед началом полноценного производства.

Разработчики также объяснили концепцию анонсирующего трейлера. Его задача — показать, что игрок управляет не одним лидером, а целым королевством на протяжении нескольких поколений. Пять персонажей в ролике символизируют разные культуры и эпохи, а не конкретных исторических личностей. Видео, снятое Mad Cow Films в Лондоне, должно было передать ощущение создания собственной средневековой истории.

В качестве предпочтительного периода для кампании рассматриваются 1140–1440 годы — три столетия крестовых походов, трансформации военного дела, роста городов и изменения баланса сил в Европе и на Ближнем Востоке. По умолчанию один ход будет равен году и делиться на пять сезонов, что даст 300 ходов на кампанию. При этом игрокам позволят настраивать темп, длительность хода и старение персонажей.

Команда делает ставку на системный подход к реиграбельности. Речь идёт как о различиях между фракциями, так и о вариативности прохождения за одну и ту же державу. В частности, планируются настраиваемые законы наследования, позволяющие менять структуру власти и стиль развития королевства.

Впервые в истории серии раннюю версию кампании показали в прямом эфире. Обсуждались карта, развитие регионов, строительство без слотов, налоги и социальная структура. Игроки выступили за то, чтобы география, ресурсы и население напрямую влияли на стратегию, но без чрезмерного микроменеджмента. Сообщество просит исторически обоснованную глубину — классовые налоги, региональные казны, торговые пути и динамику между дворянами и крестьянами — при сохранении удобства и понятного интерфейса.

В боевой системе акцент сделают на морали и психологии войны. Сплочённость войск будет зависеть от дисциплины, усталости и ситуации на поле боя. Армии раннего периода планируют формировать из региональных «свит», связанных с местными традициями и экономикой, с возможным переходом к более профессиональным силам в поздние эпохи.

Отдельное внимание уделят моддингу. Благодаря новому движку и инструментарию Warforge поддержка модификаций планируется уже с релиза. В игру хотят встроить браузер модов, чтобы доступ к пользовательскому контенту был максимально простым.

Следующая трансляция «Building Medieval III» состоится 5 марта и будет посвящена сражениям, поселениям и стенам. Разработчики подчеркнули, что положительная реакция игроков укрепила их уверенность в выбранном направлении, а открытый диалог с сообществом продолжится на всех этапах создания игры.