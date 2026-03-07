ЧАТ ИГРЫ
Total War: Medieval 3 TBA
Стратегия, Менеджер, Вид сверху, Средневековье
8.3 30 оценок

Creative Assembly поделилась новыми подробностями Total War: Medieval 3 и впервые показала геймплей

AceTheKing AceTheKing

Студия Creative Assembly провела прямую трансляцию, в рамках которой продемонстрировала раннюю версию Total War: Medieval 3. Разработчики показали сражения, предупредив, что текущая графическая составляющая основана на черновых ассетах и не является финальной.

Creative Assembly провели стрим, показав первый геймплей Total War: Medieval 3

Игра сохраняет классические для франшизы основы, но обзавелась рядом важных нововведений. Главным изменением стала проработка осадных сражений. Теперь появилась возможность размещать отряды внутри башен и главного донжона, а также наблюдать за перемещением бойцов внутри построек. Разработчики признают, что с камерой пока не все гладко - её ещё предстоит доработать.

Другим важным улучшением стала более реалистичная планировка улиц и замков: раньше разработчикам приходилось делать пространства шире из-за технических ограничений движка. Новая технология позволяет работать с узкими проходами, благодаря чему крепости и города выглядят более аутентично. На показанных кадрах улицы заметно уже, чем в предыдущих частях, а стены утратили излишнюю ширину.

Дата выхода Total War: Medieval 3 на данный момент неизвестна.

4
4
Комментарии:  4
0ncnjqybr

Все это очень хорошо, особенно доработка осад, но что по боевке? Вернут они наконец мокап-анимации из Rome 2 или так и оставят ваховское убожество?

1
Zantetsu

А где геймплей?

1
Капитанесса

Выглядит весьма неплохо, даже иконки юнитов приятные. Еще хочется надеяться, что в игре найдется место для небольших сражений, а не как в Рим2 и дальше, когда по карте носятся только стаки из 20 юнитов, а то и пачки стаков, и когда начинается бой, ты просто понимаешь, столько геморроя тебе предстоит, и просто тыкаешь автобой.