Creative Assembly обещает значительно расширить дипломатические возможности в Total War: Medieval 3. За образец разработчики берут Total War: Three Kingdoms, где коалиции, союзы и отношения между персонажами и фракциями заметно влияли на ход кампании. В блоге директор игры Павел Войс отметил, что команда хочет развить удачные механики и адаптировать их к средневековому миру.

Одна из целей — сделать ИИ более правдоподобным. Фракции должны руководствоваться инстинктом самосохранения и собственными интересами, а не выступать исключительно антагонистом игрока. Слабым государствам стоит запрашивать мир или искать разумные союзы, а не упрямо продолжать обречённую войну. На поведение будут влиять политика, экономика и династические соображения, а намерения правителя можно будет читать по его прошлым действиям.

Отдельное внимание уделят географии и транспортной доступности. Например, дипломатические отношения с далёким королевством могут быть положительными, но бесполезными из-за отсутствия физической близости. Если у этого королевства появится доступ к порту, откроется торговый путь, начнётся культурный обмен и появится возможность нанимать иностранных солдат.

Дипломата можно отправить на переговоры лично — тогда вы увидите реакцию собеседника и сможете ответить сразу. Альтернатива — запечатанные письма: дешевле, но без мгновенной обратной связи. Правители смогут публично претендовать на города, заручаться поддержкой других правителей и делать более громкие заявления о божественном праве. Коалиции будут формироваться и распадаться годами, а старые союзники — становиться врагами, когда вскроются их тайные замыслы.

Часть формулировок выглядит знакомой по прошлым играм серии, но примеры из блога всё же дают представление о том, насколько глубже станет дипломатия. Интересна региональная система ополчения, о которой также рассказывали разработчики: похоже, Creative Assembly действительно готовит занятия помимо уничтожения других претендентов на престол.