Игры серии Total War начнут выходить и на консолях - Creative Assembly объявила о смене стратегии

Стратегии серии Total War больше не будут эксклюзивами PC - во время трансляции, посвящённой 25-летию франшизы, представители Creative Assembly официально подтвердили, что будущие части серии начнут выходить и на консолях.
Ключевым шагом к этому стал новый движок Warcore, разработанный специально для мультиплатформенного использования. Старые технологии существенно усложняли перенос игр на PlayStation и Xbox, поэтому команда создала обновлённый инструментарий с нуля.
По словам Creative Assembly, Warcore впервые в истории франшизы позволит выпускать игры на PlayStation и Xbox и поможет привлечь новую аудиторию.
Ясно. Минус норм управление и UI. Помянем.
Тоже об этом подумал. Пока эта новость лично меня больше пугает, хотя, конечно, в процессе виднее будет. Может, для них отдельно как-то интерфейс с управлением подстроят (типа радиального меню для консольных версий BG 3, например).
"бабки, бабки, в глазах только бабки"... а то что ниодной нормальной игры в серии уже лет 10 нет- это ничего. Была конечно "троецарствие"но тоже давно и не для всех она
это зря, посмотрите хотя бы на age of wonders 4, на приставках она никому не нужна
А я думал, что то они и там и там выходят!?)))
Неа, ни одной не вышло. Но там с управлением траблы, хз, как это все играть на гейпаде.
Ты путаешь с версиями для мобилок, видимо.
Нуу..не знаю не знаю....хотя как-то же играли в Warhammer:Dark Omen на PS1
В целом и сейчас ничего не мешает Ваху Тотал Вар портировать на ПС5. Просто кнопки нормально раскидать и забиндить.
Помню копиум сонибоев, что тотал вор ни о чем и кинцо на плойке мастерпис игровой индустрии и вообще единственное во что стоит играть.
Вот и поглядим, как "никому не нужная" игра порвет чарты продаж на PS6, эхехе.