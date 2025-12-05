Игры серии Total War начнут выходить и на консолях - Creative Assembly объявила о смене стратегии

Стратегии серии Total War больше не будут эксклюзивами PC - во время трансляции, посвящённой 25-летию франшизы, представители Creative Assembly официально подтвердили, что будущие части серии начнут выходить и на консолях.

Ключевым шагом к этому стал новый движок Warcore, разработанный специально для мультиплатформенного использования. Старые технологии существенно усложняли перенос игр на PlayStation и Xbox, поэтому команда создала обновлённый инструментарий с нуля.

По словам Creative Assembly, Warcore впервые в истории франшизы позволит выпускать игры на PlayStation и Xbox и поможет привлечь новую аудиторию.