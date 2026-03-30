"Ностальгии недостаточно": авторы Total War: Medieval 3 не намерены делать копию второй части серии

Геймдиректор Creative Assembly Павел Войс заявил, что простое копирование старых частей не сделает Total War: Medieval III хорошей игрой. По его словам, разработчики сознательно отказались от подхода «сделать как раньше», несмотря на культовый статус Medieval II: Total War.

Войс отметил, что команда внимательно изучила предыдущие проекты серии и пришла к выводу: без модернизации классика не выдержит конкуренции с современными стратегиями. «Ностальгия играет большую роль, но ей одной нельзя построить новую игру», — подчеркнул он.

При этом студия не отказывается от наследия. Разработчики берут лучшие элементы прошлых частей и адаптируют их под новые реалии, чтобы создать более глубокий и современный опыт.

Интересно, что Creative Assembly решила делиться деталями разработки ещё на раннем этапе. Такой подход должен помочь наладить диалог с сообществом: команда активно следит за отзывами и планирует учитывать их по мере создания проекта.

В отличие от раннего доступа, игроки не смогут опробовать игру заранее, но будут реагировать на демонстрации и материалы от разработчиков. Это позволит студии точечно дорабатывать ключевые элементы.

С новым технологическим фундаментом и свежим взглядом на классику Total War: Medieval III может стать самой амбициозной частью серии.