От Medieval 2 к Medieval 3: Creative Assembly раскрыла философию будущей стратегии

После почти двух десятилетий ожидания фанаты Total War наконец получили подтверждение: Medieval 3 находится в разработке. В интервью Gamesradar+ режиссер Павел Войс и креативный директор Лейф Уолтер рассказали о том, как студия Creative Assembly подошла к созданию долгожданного сиквела, спустя 19 лет после Medieval 2.

По словам Войса, ранее студия предпринимала несколько попыток создать продолжение, включая даже реконструкцию Грюнвальдской битвы, но команда тогда не чувствовала готовности. «Мы просто не могли сделать это так, как оно того заслуживает», — объяснил он. Сейчас же создатели считают момент идеальным: новая внутренняя команда единомышленников и игровой движок Warcore открывают возможности, которых раньше не было. Это должно стать почти перезапуском всей исторической части серии, а какой сеттинг лучше подходит для этого, чем эпоха Средневековья.

Раньше игрокам приходилось воображать многие аспекты своего влияния на мир — крестовые походы, управление королевством, политические интриги. Теперь Creative Assembly стремится визуализировать все эти элементы, чтобы игроки видели прямое влияние своих решений на окружающий мир. Разработчики обещают более глубокую симуляцию, где каждое действие переписывает историю, а мир реагирует живо и динамично.

Новые системы позволят усилить связь между картой кампании и тактическими битвами, при этом студия обещает расширенную поддержку модификаций, чтобы сообщество могло создавать собственные сценарии и механики. Medieval 3 строится на фундаменте лучших элементов предыдущих игр серии, включая Medieval 2, но с учетом современных технологий и амбиций студии.

По словам команды, цель проекта — создать стратегию с непревзойденной глубиной исторической симуляции, где каждая деталь, от управления королевством до масштабных сражений, ощущается живой частью мира. Medieval 3 обещает стать новым эталоном для Total War, сочетая богатое историческое наследие с инновационными механиками и визуальной наглядностью, которая перенесет игроков прямо в эпицентр Средневековой Европы.

С выходом Medieval 3 Creative Assembly планирует переопределить жанр исторических стратегий, показав, как далеко может зайти серия в демонстрации влияния игрока на мир и воссоздании масштабной исторической эпохи.