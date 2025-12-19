Разработчики Total War: Medieval 3 уверены, что стратегия выйдет раньше The Elder Scrolls VI

После почти 20-летнего перерыва Creative Assembly официально работает над Total War: Medieval 3, однако ждать релиза придётся ещё долго. Тем не менее руководство студии считает, что у исторической стратегии есть шанс добраться до игроков раньше, чем долгожданная The Elder Scrolls VI от Bethesda.

В обращении на официальном форуме серии вице-президент франшизы Total War Роджер Коллам отметил, что до выхода Medieval 3 пройдёт «ещё несколько лет». При этом он в шутливой форме добавил, что команда, скорее всего, «успеет раньше TES VI», хотя лично он был бы рад, если бы Bethesda смогла его опередить. По словам Коллама, ожидание оправдано: разработчики хотят сделать игру действительно достойной столь долгой паузы.

Точных сроков релиза Total War: Medieval 3 пока нет, как и у следующей части The Elder Scrolls. Недавно Тодд Говард лишь подтвердил, что основная часть команды Bethesda уже занята TES VI, но без каких-либо намёков на дату выхода или скорые анонсы.

Коллам также подчеркнул, что путь к Medieval 3 был непростым. Студия не раз возвращалась к идее продолжения, но каждый раз приходила к выводу, что ещё не готова реализовать её на должном уровне. По его словам, только сейчас совпали ключевые факторы — опытная команда, подходящие технологии и чёткое творческое видение, — которые позволяют создать по-настоящему масштабную и современную историческую стратегию.