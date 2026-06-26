Разработчики Total War: Medieval 3 впервые отдают выбор игрокам - сообщество сможет повлиять на стартовые фракции

Студия Creative Assembly продолжает делиться подробностями разработки Total War: MEDIEVAL III и объявила о запуске голосования, которое позволит игрокам повлиять на состав игровых фракций на релизе. Авторы признают, что именно этот вопрос остается одним из самых важных для поклонников серии, поэтому решили привлечь сообщество к определению приоритетов еще на этапе предварительной разработки.

Разработчики объяснили, что при выборе стартовых держав учитывают сразу несколько факторов: историческую известность, уникальность стартовой позиции, потенциал для интересных механик, а также общий баланс карты кампании. На момент запуска игра охватит территорию от Иберийского полуострова до Багдада и от южной Скандинавии до Северной Африки.

При этом шесть государств уже получили окончательное подтверждение. В их число вошли Королевство Англия, Королевство Франция, Священная Римская империя, Византийская империя, Иерусалимское королевство и Румский султанат. По словам команды, именно эти державы лучше всего отражают ключевые политические и военные конфликты средневековой эпохи и способны предложить наиболее разнообразные сценарии прохождения.

В Creative Assembly также отметили, что полный список стартовых фракций пока не утвержден. После уже подтвержденной шестерки останется несколько свободных мест, и именно их распределение разработчики предлагают определить игрокам. Голосование станет частью подготовки к дальнейшим исследованиям и обсуждениям, а его результаты напрямую повлияют на расстановку приоритетов во время создания игры.

Таким образом, впервые за долгое время разработчики Total War открыто предлагают сообществу повлиять на один из ключевых элементов будущей стратегии еще до завершения формирования стартового состава фракций.