Total War: Medieval 3 делает ставку на династии - новая система персонажей вдохновлена Crusader Kings

Creative Assembly продолжает делиться подробностями ранней версии Total War: Medieval 3. Во время недавней демонстрации разработчики рассказали о полностью переработанной системе персонажей, которая заметно отличается от подхода последних игр серии и во многом напоминает механики Crusader Kings.

Если в современных частях Total War ключевую роль играли отдельные легендарные лидеры и специальные агенты, то теперь в центре внимания окажутся дворянские династии. Практически все важные персонажи будут принадлежать к знатным родам, а назначать их можно на самые разные должности — генералов, дипломатов или управленцев. Отдельных классов агентов больше не будет, поэтому каждый представитель знати станет ценным и универсальным ресурсом.

Разработчики также отказались от привычного дерева развития. Вместо него персонажи будут получать врождённые и приобретённые черты характера — например, харизму, лояльность, вспыльчивость или честолюбие, а также характеристики вроде интеллекта, храбрости и авторитета. Эти качества смогут передаваться по наследству, благодаря чему игроки будут постепенно развивать не отдельных героев, а целые роды.

Новая система затронет и политическую составляющую. Одни и те же династии смогут иметь представителей в разных государствах, что откроет возможности для династических союзов, борьбы за престол и влияния на соседние державы. Внутри собственной страны дворяне будут участвовать в голосованиях по важным вопросам, а попытки навязать непопулярные решения могут привести к росту недовольства, заговору и даже гражданской войне.

При этом Creative Assembly подчёркивает, что Medieval 3 остаётся прежде всего Total War, а не глобальной политической стратегией. Главной целью по-прежнему будет развитие и защита государства, а династии должны сделать кампанию более живой и непредсказуемой, не отвлекая внимание от масштабных войн.

Впрочем, сами авторы напоминают, что проект находится на ранней стадии разработки, поэтому многие показанные механики ещё могут измениться к релизу. Новая концепция персонажей выглядит одним из самых амбициозных изменений серии за последние годы и может стать тем самым элементом, который заметно освежит классическую формулу исторических Total War.