Total War: Medieval 3 охватит 300 лет истории - игроки смогут принять участие в крестовых походах

Креативный директор Total War: Medieval 3 Лейф Вальтер раскрыл новые подробности предстоящей стратегии.

По словам Вальтера, на релизе Medieval 3 будет охватывать примерно 300 лет истории - ориентировочно с 1140 по 1440 год. Разработчики считают, что именно этот период лучше всего отражает классическое представление о Средневековье: эпоху рыцарей, феодальных войн и крестовых походов.

При этом Вальтер признаёт, что Total War: Medieval 2 охватывала более широкий временной отрезок - с 1080 по 1540 годы. Однако, по мнению команды, значительная часть раннего Средневековья менее выразительна с точки зрения геймплея и не так интересна для стратегических механик.

Выбор 1140 года в качестве стартовой точки объясняется сразу несколькими причинами. Европа и Ближний Восток в этот период находились в состоянии активных политических и военных трансформаций - в том числе игроки смогут принимать участие в крестовых походах.

Помимо крестовых походов, в игре появятся восстания, эпидемии и другие масштабные кризисы, способные серьёзно повлиять на судьбу государств. Полный список подобных событий разработчики пока не раскрывают.

Кроме того, армии с самого начала кампании будут строиться вокруг более узнаваемых и популярных юнитов - таких как рыцари, без упора на менее зрелищные войска раннего Средневековья. При этом выбранный период достаточно длительный, чтобы государства успели заметно эволюционировать к финалу кампании.

Отдельно Вальтер отметил, что в Medieval 3 разработчики намерены уделить больше внимания внутренней политике и государственному управлению. В качестве примера он привёл Францию: в начале игры она будет представлять собой децентрализованное королевство, но со временем сможет претендовать на ведущую роль в Европе. Также в игре сохранятся исторические личности, однако их влияние будет менее значимым, чем в последних частях серии Total War.

Дата выхода игры на данный момент неизвестна.