Total War: Medieval 3 отказывается от "деревьев навыков" - ставка делается на династии, наследие и живую историю

Total War: Medieval 3 всё ещё находится на раннем этапе разработки, однако Creative Assembly уже начинает раскрывать ключевые принципы будущей игры. И, судя по свежим комментариям геймдиректора Лейфа Уолтера, Medieval 3 может стать одной из самых необычных частей серии за последние годы — особенно для поклонников старой школы Total War.

Главное изменение касается системы развития персонажей. В отличие от Total War: Three Kingdoms или Total War: Attila, в новой Medieval 3 разработчики пока не планируют использовать привычные деревья навыков. По словам Уолтера, такие системы со временем превращаются в рутину: игроки быстро находят «идеальный билд», после чего просто повторяют его из кампании в кампанию. И это довольно точное замечание — многие современные Total War действительно начали напоминать RPG с оптимизированными маршрутами прокачки, а не живую историческую песочницу.

Вместо этого Creative Assembly хочет вернуться к философии Medieval II: Total War и первой Rome: Total War, где персонажи формировались через события, черты характера, артефакты и последствия решений. То есть не игрок вручную «собирает билд», а сама история постепенно лепит личность правителя или генерала. И, честно говоря, это звучит куда ближе к духу средневековой хроники, чем очередная линейная прокачка с +5% к дисциплине армии.

Особенно интересно выглядит система династий. Medieval 3 хочет делать акцент не на отдельных героях, а на родах, переживающих поколения. Условные Вельфы смогут стать агрессивной военной элитой, а Гогенштауфены — политическими стратегами империи. Более того, часть особенностей предков будет передаваться потомкам. Если великий полководец прославил свой род на восточных границах, его дети унаследуют часть этого «исторического веса».

Фактически Creative Assembly пытается соединить глобальную стратегию с элементами династического симулятора — почти в духе Crusader Kings III, но без полного ухода в сложную ролевую систему. И это, пожалуй, самый любопытный момент: студия явно хочет сделать мир более органичным и реагирующим на действия игрока, не превращая игру в перегруженный исторический симулятор для узкой аудитории.

Отдельно Уолтер отметил влияние моддеров. Среди вдохновителей Medieval 3 называются культовые модификации Europa Barbarorum 2, Stainless Steel и Medieval Kingdoms 1212 AD — проекты, которые фанаты годами считали «тем самым правильным Total War». Это важный сигнал: Creative Assembly, похоже, наконец начала внимательнее слушать собственное сообщество после неоднозначной реакции на последние исторические части серии.

Пока Medieval 3 остаётся далёкой перспективой, но уже сейчас видно главное: студия пытается уйти от ощущения «таблиц и цифр» и вернуть серии ту самую атмосферу живой исторической драмы, где важны не только армии, но и память о династиях, ошибках правителей и последствиях решений, растянутых на поколения.