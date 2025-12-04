ЧАТ ИГРЫ
Total War: Medieval 3 TBA
Стратегия, Менеджер, Вид сверху, Средневековье
10 1 оценка

Возвращение в эпоху рыцарей и империй: Creative Assembly официально анонсировала Total War: Medieval 3

butcher69 butcher69

Студия Creative Assembly официально подтвердила разработку Total War Medieval 3 во время презентации, посвящённой 25-летнему юбилею серии. Игра вновь перенесёт игроков в эпоху Средневековья, обещая историческую достоверность и масштабность.

По словам разработчиков, проект станет «ультимативной средневековой песочницей» — с правдоподобными событиями, персонажами и политикой. Однако жестких ограничений не будет: игроки смогут переписывать историю, меняя судьбы государств и целых цивилизаций.

Total War Medieval 3 создаётся на новом поколении движка Creative Assembly. Обещаны улучшенная графика, доработанная стратегия на карте кампании и более выразительные сражения. Но конкретных деталей пока нет — команда находится на этапе пре-продакшена и не готова показывать геймплей.

Разработчики дают понять, что релиза ждать ещё несколько лет. Ранний анонс был сделан для того, чтобы держать сообщество в курсе долгого производственного цикла и получать обратную связь, которая сможет повлиять на развитие проекта.

Больше подробностей должны раскрыть в ближайшие месяцы. Пока же фанатам остаётся ждать — но ожидание определённо стоит того.

Комментарии:  21
Ваш комментарий
Di Raizel

Наконец-то а не это блевотный Warhammer.

11
ОгурчикЮрец

Ну это ты уже сильно загнул, как отдельный мир, игра интересная, хоть быстро потом проходится на автомате.

3
Di Raizel ОгурчикЮрец

Одну часть можно было сделать а не три сцук этого ховна

6
ОгурчикЮрец Di Raizel

Ну это да согласен, растягивали как могли :D

1
BENDJI

Ура

3
urukhaj

а есть ли уверенность что после вахи разрабы смогут сделать что то средневековое кажется все что выходило между 1-3 частью вахи по типу фараона и трои с британией никому не было нужно и говорили халтура

2
kiriti_k

абсолютно никакого доверия этим половойоргансосам не должно быть у людей и фанатов Total War тем более

1
Velander

эпоху колониализма с огнестрелом(типа эмпаер) всё так-же боятся выкатывать...вскроется сколько континентов повырезали от местного населения

1
Gridon

кормят гоев пререндерами пока индусы в подвале дописывают спагетти код за еду. Никакого нового движка не существует это сказки для акционеров чтобы оправдать бюджеты после тотального обосрамса с гиенами и фараоном. На релизе будет тот же вархаммер без магии с тупым ии и длс на кровь по цене почки. Через 3 года проект либо по-тихому отменят либо выпустят сырую альфу с магазином косметики где рыцари будут танцевать тикток эмоции за донат.

1
digitalkid

И анонсировали анонс WH40k на Game Awards. Ссыканули на своей конфе анонсить.

1
kolinmah

Несколько лет ждать. Все понятно)

1
ОгурчикЮрец

Да, это как раз и все портит, это наверно минимум года 3+-.

А потом еще куча времени на обновы \ фиксы.

kolinmah ОгурчикЮрец

Там и видеокарта потребуется 9090 ti. Эти тоталвары всегда были прожорливыми.

1
ОгурчикЮрец kolinmah

Просто мне кажется они плохо их оптимизировали, очень часто видел, что у них то и за юнита фпс начинал проседать или еще и за чего-то.

Хотя поверю в них и в их новый движок.

Ну а так да не понятно что за железо надо, что бы все отлично работало.

DishonestSherman

Ожидаемо, по факту, это у них единственный оставшийся козырь... Надеюсь, что не обос..ся. Хотя, есть такое чувство, что и тут налажают.

Ответынамоикоментынечитаю

Ну вот эт я понимаю игра, это вам не халтура от парасдохсов.

JackSirris

И 20 лет не прошло.
А, ой...

