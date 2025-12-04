Возвращение в эпоху рыцарей и империй: Creative Assembly официально анонсировала Total War: Medieval 3

Студия Creative Assembly официально подтвердила разработку Total War Medieval 3 во время презентации, посвящённой 25-летнему юбилею серии. Игра вновь перенесёт игроков в эпоху Средневековья, обещая историческую достоверность и масштабность.

По словам разработчиков, проект станет «ультимативной средневековой песочницей» — с правдоподобными событиями, персонажами и политикой. Однако жестких ограничений не будет: игроки смогут переписывать историю, меняя судьбы государств и целых цивилизаций.

Total War Medieval 3 создаётся на новом поколении движка Creative Assembly. Обещаны улучшенная графика, доработанная стратегия на карте кампании и более выразительные сражения. Но конкретных деталей пока нет — команда находится на этапе пре-продакшена и не готова показывать геймплей.

Разработчики дают понять, что релиза ждать ещё несколько лет. Ранний анонс был сделан для того, чтобы держать сообщество в курсе долгого производственного цикла и получать обратную связь, которая сможет повлиять на развитие проекта.

Больше подробностей должны раскрыть в ближайшие месяцы. Пока же фанатам остаётся ждать — но ожидание определённо стоит того.