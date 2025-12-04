Возвращение в эпоху рыцарей и империй: Creative Assembly официально анонсировала Total War: Medieval 3

Студия Creative Assembly официально подтвердила разработку Total War Medieval 3 во время презентации, посвящённой 25-летнему юбилею серии. Игра вновь перенесёт игроков в эпоху Средневековья, обещая историческую достоверность и масштабность.
По словам разработчиков, проект станет «ультимативной средневековой песочницей» — с правдоподобными событиями, персонажами и политикой. Однако жестких ограничений не будет: игроки смогут переписывать историю, меняя судьбы государств и целых цивилизаций.
Total War Medieval 3 создаётся на новом поколении движка Creative Assembly. Обещаны улучшенная графика, доработанная стратегия на карте кампании и более выразительные сражения. Но конкретных деталей пока нет — команда находится на этапе пре-продакшена и не готова показывать геймплей.
Разработчики дают понять, что релиза ждать ещё несколько лет. Ранний анонс был сделан для того, чтобы держать сообщество в курсе долгого производственного цикла и получать обратную связь, которая сможет повлиять на развитие проекта.
Больше подробностей должны раскрыть в ближайшие месяцы. Пока же фанатам остаётся ждать — но ожидание определённо стоит того.
Наконец-то а не это блевотный Warhammer.
Ну это ты уже сильно загнул, как отдельный мир, игра интересная, хоть быстро потом проходится на автомате.
Одну часть можно было сделать а не три сцук этого ховна
Ну это да согласен, растягивали как могли :D
Ура
а есть ли уверенность что после вахи разрабы смогут сделать что то средневековое кажется все что выходило между 1-3 частью вахи по типу фараона и трои с британией никому не было нужно и говорили халтура
абсолютно никакого доверия этим половойоргансосам не должно быть у людей и фанатов Total War тем более
эпоху колониализма с огнестрелом(типа эмпаер) всё так-же боятся выкатывать...вскроется сколько континентов повырезали от местного населения
кормят гоев пререндерами пока индусы в подвале дописывают спагетти код за еду. Никакого нового движка не существует это сказки для акционеров чтобы оправдать бюджеты после тотального обосрамса с гиенами и фараоном. На релизе будет тот же вархаммер без магии с тупым ии и длс на кровь по цене почки. Через 3 года проект либо по-тихому отменят либо выпустят сырую альфу с магазином косметики где рыцари будут танцевать тикток эмоции за донат.
И анонсировали анонс WH40k на Game Awards. Ссыканули на своей конфе анонсить.
Несколько лет ждать. Все понятно)
Да, это как раз и все портит, это наверно минимум года 3+-.
А потом еще куча времени на обновы \ фиксы.
Там и видеокарта потребуется 9090 ti. Эти тоталвары всегда были прожорливыми.
Просто мне кажется они плохо их оптимизировали, очень часто видел, что у них то и за юнита фпс начинал проседать или еще и за чего-то.
Хотя поверю в них и в их новый движок.
Ну а так да не понятно что за железо надо, что бы все отлично работало.
Ожидаемо, по факту, это у них единственный оставшийся козырь... Надеюсь, что не обос..ся. Хотя, есть такое чувство, что и тут налажают.
Ну вот эт я понимаю игра, это вам не халтура от парасдохсов.
И 20 лет не прошло.
А, ой...