25 января Total War: Pharaoh получит дополнение High Tide с двумя новыми фракциями

SEGA Europe Limited и The Creative Assembly сегодня анонсировали обновление High Tide для Total War: PHARAOH. Представляя свирепую культуру народов моря, этот пакет приветствует две новые игровые фракции вместе с их загадочными лидерами. Благодаря новой механике кампании, юнитам, которыми можно командовать, и богам, которым можно поклоняться, готовы ли вы поставить цивилизацию на колени? ​

«Народы моря» — это враждующие орды кочевников, которые плывут по Средиземному морю, чтобы воспользоваться хаосом краха бронзового века. Когда древние империи Египта, Ханаана и хеттов погрузились в тотальную войну, они прибывают на свои беспокойные берега, чтобы сражаться, разрушать и завоевывать все, что видят. Как ордынская фракция, Народы Моря должны оставаться на тропе войны, чтобы выжить, и только путем постоянных завоеваний вы сможете выдержать орды Шердена и Пелесета и выйти победителями. ​

Шердены

Возглавьте орду Шерденов в роли Иолая, молодого и решительного исследователя, у которого есть только одна цель; вести свой отряд туда, где восходит солнце, разрушая и принося в жертву все на своем пути в качестве дани богам.

Шердены — это кочевая, стремительно развивающаяся орда, которая для выживания полагается на постоянные завоевания. Используйте новую механику «Военные трофеи», чтобы сносить города и получать дополнительные ресурсы, стройте лагеря нурагов, чтобы усилить свои армии в ходе кампании, и используйте новый ресурс «Высочество», чтобы установить свое господство над другими племенами народов моря и поглотить их в свою орду.

Пелесет

Играйте за Валвета, неповоротливого патриарха, возглавляющего вторую фракцию, Пелесет. Отправившись к морю после разрушения их империи, Пелесеты ищут новый дом и, если потребуется, построят его на руинах древнего мира. ​

Пелесет — это гибридная орда кочевников и оседлых жителей, которая может как разбить лагерь, так и занять города на карте кампании. Трофеи войны и славы станут вашими друзьями, когда вы примете уникальную задачу: найти баланс между необходимостью оставаться на тропе войны, чтобы выжить, и необходимостью осесть, создавая основы для новой империи Пелесет, которая будет выкована в печи краха бронзового века.