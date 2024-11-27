Началось открытое БЕТА тестирование русификатора для Total War: Pharaoh Dynasties от Сообщества Империал.

Поздравляю всех кто ждал наш русификатор. Этот день наконец свершился!

Скачать русификатор можно в нашем каталоге файлов.

Русификатор Total War: Pharaoh Dynasties Beta — это перевод основной игры от Сообщества Империал, крупнейшего русскоязычного веб-форума, посвящённого серии Total War.

Наш проект призван сделать Total War: Pharaoh Dynasties доступной для всех русскоязычных игроков, и ради этого мы начали непростую работу по переводу оригинальной английской локализации, стараясь придерживаться исторических канонов и устоявшихся традиций перевода тех или иных названий на русский язык.

Дата выхода: Релиз 2025 год. Бета-тест с 22 ноября 2024.