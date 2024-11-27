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Total War: Pharaoh 11.10.2023
Стратегия, RTS, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика
5.7 96 оценок

Началось открытое бета-тестирование русификатора для Total War: Pharaoh Dynasties от Сообщества Империал

Dr.Schmeisser
Новости

Началось открытое БЕТА тестирование русификатора для Total War: Pharaoh Dynasties от Сообщества Империал.
Поздравляю всех кто ждал наш русификатор. Этот день наконец свершился!

Скачать русификатор можно в нашем каталоге файлов.

Русификатор Total War: Pharaoh Dynasties Beta — это перевод основной игры от Сообщества Империал, крупнейшего русскоязычного веб-форума, посвящённого серии Total War.
Наш проект призван сделать Total War: Pharaoh Dynasties доступной для всех русскоязычных игроков, и ради этого мы начали непростую работу по переводу оригинальной английской локализации, стараясь придерживаться исторических канонов и устоявшихся традиций перевода тех или иных названий на русский язык.

+ ещё 10 картинок

Дата выхода: Релиз 2025 год. Бета-тест с 22 ноября 2024.

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