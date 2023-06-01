Total War: Pharaoh октябрь 2023 г.
6.8 18 оценок

Новые геймплейные кадры и скриншоты глобальной стратегии Total War: Pharaoh

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butcher69
Новости

Издатель SEGA и студия-разработчик Creative Assembly выпустили новые изображения Total War: Pharaoh, новой части анонсированной несколько дней назад серии Total War, которая отличается совершенно новым и захватывающим сеттингом.

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Как вы можете видеть, на снимках показаны различные окружения, характерные для сеттинга игры, включая города с высокими стенами и, скорее всего, Нилом на заднем плане, древние и захватывающие храмы и вечно присутствующие пирамиды.

Наиболее интересными являются кадры, посвященные осаде и детализации одного из отрядов, из которых мы можем полюбоваться превосходной реконструкцией. Одним словом, они раскрывают гораздо больше деталей, чем те, которые можно увидеть в анонсирующем материале.

Так же в сети появились разнообразные геймплейные кадры из обзоров западных изданий, запись целой битвы и демонстрация от самих разработчиков:

Трейлеры Скриншоты
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Авторы Total War: Pharaoh представили новые скриншоты
Авторы Total War: Pharaoh представили новые скриншоты
Состоялся официальный анонс глобальной стратегии Total War: Pharaoh
Состоялся официальный анонс глобальной стратегии Total War: Pharaoh
По словам надежного инсайдера, Creative Assembly и Sega совсем скоро анонсируют Total War: Pharaoh
По словам надежного инсайдера, Creative Assembly и Sega совсем скоро анонсируют Total War: Pharaoh
Комментарии: 4
Ваш комментарий
xomy4ek

надеюсь и черная Клеопатра будет , не могли же Нетфликс нам врать

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kolinmah

Ты хотел сказать Нефертити?)

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xomy4ek kolinmah

не чел , именно она

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saa0891

Детализация юнитов и сражения выглядят конечно очень эпично и круто,правда мне никогда ни нравилась эта серия так как в ней по мимо сражений куча других элементов с которыми надо постоянно возиться.

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