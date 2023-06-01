Новые геймплейные кадры и скриншоты глобальной стратегии Total War: Pharaoh ©

Издатель SEGA и студия-разработчик Creative Assembly выпустили новые изображения Total War: Pharaoh, новой части анонсированной несколько дней назад серии Total War, которая отличается совершенно новым и захватывающим сеттингом.

Как вы можете видеть, на снимках показаны различные окружения, характерные для сеттинга игры, включая города с высокими стенами и, скорее всего, Нилом на заднем плане, древние и захватывающие храмы и вечно присутствующие пирамиды.

Наиболее интересными являются кадры, посвященные осаде и детализации одного из отрядов, из которых мы можем полюбоваться превосходной реконструкцией. Одним словом, они раскрывают гораздо больше деталей, чем те, которые можно увидеть в анонсирующем материале.

Так же в сети появились разнообразные геймплейные кадры из обзоров западных изданий, запись целой битвы и демонстрация от самих разработчиков: