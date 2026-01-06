NVIDIA в сотрудничестве с Creative Assembly добавляет в Total War: Pharaoh советника на основе ИИ

В Total War: Pharaoh от Creative Assemble, последней части культовой серии стратегий в реальном времени, вышедшей более двух лет назад, скоро появится внутриигровой советник с искусственным интеллектом, работающий на основе технологии NVIDIA ACE.

NVIDIA представила эту технологию сегодня на выставке CES 2026. Обновленная версия внутриигрового советника переосмысливает традиционный путеводитель по стратегическим играм, используя встроенный в устройство искусственный интеллект для предоставления помощи в реальном времени с учетом контекста.

Игроки Total War: Pharaoh могут взаимодействовать с советником с помощью подсказок на естественном языке (голосовых или текстовых), вместо того чтобы искать информацию в меню или в разделе часто задаваемых вопросов. Советник обучен особенностям механики Total War: Pharaoh и обладает пониманием состояния игры (а также использует исторически соответствующий тон и подход, основанный на лоре). Например, он может проанализировать причины восстания в поселении или предложить стратегические советы, исходя из текущей ситуации в кампании игрока. ИИ обрабатывает подсказки игрока, текущее состояние игры и данные, полученные из сложной базы данных игры, которая содержит актуальную информацию о юнитах, экономике, управлении ресурсами, характеристиках фракций, зданиях и эффектах состояния.

В основе работы советника ИИ в Total War: Pharaoh лежит небольшая языковая модель, которая запускается локально на графическом процессоре пользователя. Студия использовала инструменты разработчика NVIDIA ACE для построения конвейера, связывающего обширные игровые данные Total War с моделью.

Эта новая функция является частью программы по изучению того, как Creative Assembly может сделать Total War более доступной, динамичной и, в конечном итоге, более понятной для игроков всех уровней мастерства, не жертвуя при этом глубиной, которая определяла франшизу на протяжении последних 25 лет. В анонсе CES 2026 также было подтверждено, что в 2026 году для избранных членов сообщества запланирован запуск программы тестирования этого ИИ-советника.

В ходе презентации NVIDIA ACE на CES 2026 появилась информация о внутриигровом компаньоне PUBG Ally, который был впервые анонсирован на прошлогодней выставке Consumer Electronics Show. PUBG Ally будет первоначально протестирован в первой половине 2026 года в рамках ограниченного по времени события в PUBG: BATTLEGROUNDS Arcade и будет доступен для игроков, использующих английский, китайский и корейский языки. Эти CPC ( совместно играемые персонажи ) работают на основе небольших языковых и речевых моделей, эффективно обрабатываемых на устройстве. Автоматическая модель распознавания речи понимает голос игрока, в то время как небольшая языковая модель (SLM) объединяет эти инструкции с восприятием PUBG Ally состояния игры для стратегического планирования и реакции в реальном времени. Затем модель преобразования текста в речь генерирует динамические голосовые реплики для общения с игроком.

На выставке CES 2026 также было подтверждено, что в PUBG Ally будет реализована система долговременной памяти, позволяющая персонажам, с которыми можно играть вместе, вспоминать предыдущие действия и игровые взаимодействия, что позволит ИИ использовать эти воспоминания при взаимодействии с игроком. Это, безусловно, открывает возможности для более захватывающего взаимодействия, хотя будет интересно посмотреть, как на это отреагирует игровое сообщество, учитывая растущие негативные настроения в отношении ИИ.