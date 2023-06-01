Первые геймплейные кадры и новые скриншоты глобальной стратегии Total War: Pharaoh ©

Издатель SEGA и студия-разработчик Creative Assembly выпустили новые изображения Total War: Pharaoh, новой части анонсированной несколько дней назад серии Total War, которая отличается совершенно новым и захватывающим сеттингом.

Как вы можете видеть, на снимках показаны различные окружения, характерные для сеттинга игры, включая города с высокими стенами и, скорее всего, Нилом на заднем плане, древние и захватывающие храмы и вечно присутствующие пирамиды.

Наиболее интересными являются кадры, посвященные осаде и детализации одного из отрядов, из которых мы можем полюбоваться превосходной реконструкцией. Одним словом, они раскрывают гораздо больше деталей, чем те, которые можно увидеть в анонсирующем материале.

Так же в сети появились разнообразные геймплейные кадры из обзоров западных изданий, запись целой битвы и демонстрация от самих разработчиков:

Видеоролик показывает, что в Total War: Pharaoh нам предстоит возглавить одну из трех фракций - по крайней мере, изначально в базовой версии игры - то есть египтян, хеттов и ханаанеев. По словам разработчиков, период, на котором сосредоточена Total War: Pharaoh, трагичен, полон вторжений, и вдобавок ко всему Египет поглощен гражданскими войнами.

Одной из наиболее интересных механик, с которой мы можем познакомиться через первые взгляды на игру, является динамическая погода во время стычек. В один момент на поле боя может светить солнце, а в другой дождь заливать землю - и когда местность внезапно меняется, игроку придется это учитывать. В Total War: Pharaoh также не будет недостатка в стихийных бедствиях.

Стоит также учитывать, что каждая нация более эффективна в определенной области. Легковооруженные египтяне будут лучше действовать в жару, а хеттов не испугает дождь и холод из-за их более тяжелой брони.