Прибыль Sega Gaming резко упала из-за "слабых" продаж некоторых новых игр

Сегодня Sega опубликовала свои финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года, и, по крайней мере, часть из них оказалась не очень хорошей.

Продажи компании в целом составили 349 924 миллиона иен (рост на 28,7% по сравнению с прошлым годом). Операционная прибыль составила 54 445 миллионов иен (рост на 42,4 % по сравнению с прошлым годом). Однако столь высокие общие показатели были достигнуты благодаря бизнесу по производству пахислот и автоматов пачинко.

Что касается игр, то бизнес развлекательного контента показал 219 316 миллионов иен в продажах (рост на 4,2 % по сравнению с прошлым годом) и 19 736 миллионов иен в операционной прибыли (снижение на 52,5 % по сравнению с прошлым годом).

Хотя продажи выросли благодаря приобретению разработчика Angry Birds компании Rovio, некоторые из новых потребительских игр (для консолей и ПК), выпущенных в третьем квартале (с октября по декабрь 2023 года), оказались "слабыми", что привело к вялым показателям в сезон праздников.

Повторные продажи игр, выпущенных в предыдущие финансовые годы, были стабильными, и Sega зафиксировала убытки, связанные со списанием запасов.

Продажи новых игр составили 5,27 миллиона единиц (по сравнению с 6,97 миллиона за аналогичный период предыдущего финансового года), в то время как повторные продажи составили 13,83 миллиона копий (по сравнению с 13,77 миллиона в предыдущем финансовом году). В общей сложности компания продала 19,1 миллиона копий игр, что ниже показателя в 20,75 миллиона.

В основном из-за слабых показателей некоторых новых игр в третьем квартале, Sega пересмотрела свой прогноз на весь финансовый год в сторону понижения.

Общий прогноз продаж составляет 463 000 миллионов иен, что ниже 474 000 миллионов иен. Операционная прибыль ожидается на уровне 51 000 миллионов иен, что ниже 60 000 миллионов иен.

Продажи подразделения развлекательного контента ожидаются на уровне 313 500 миллионов иен, по сравнению с 327 000 миллионов иен, а операционная прибыль составит 24 500 миллионов иен, по сравнению с 36 500 миллионов иен.

Среди игр, вышедших в третьем квартале и упомянутых в сообщении о пересмотре прогноза в сторону понижения, значатся Sonic Superstars, Endless Dungeon и Total War: Pharaoh. Sega не стала напрямую называть виновников, но известно, что показатели Total War: Pharaoh разочаровали издателя.

Мы также узнали, что компания продолжает рассматривать возможность структурной реформы своего игрового бизнеса в Европе, включая пересмотр среднесрочной линейки, оптимизацию постоянных расходов, повышение эффективности инвестиций, а также пересмотр структуры и системы управления разработкой и продажами.

Частью этого является недавно объявленное возвращение Юргена Поста на пост главного операционного директора West Studios и регионального управляющего директора Sega Europe.