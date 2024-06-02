Разработчики Total War: Pharaoh добавят 4 основные и 25 второстепенных фракций в будущем обновлении

Не секрет, что продажи Total War: Pharaoh, которая вышла в прошлом году, были не очень хорошими. Однако игра, похоже, стала краеугольным камнем все еще продолжающейся кампании Creative Assembly по завоеванию расположения сообщества и восстановлению доверия: отменив планы на платный DLC и вернув деньги за более дорогое издание игры, разработчик выпустил DLC Sea Peoples в качестве бесплатного обновления. Но это не конец щедрости: предстоящее расширение карты для Total War: Pharaoh по сути удвоит контент игры, не требуя от игроков ни копейки.
Creative Assembly Sofia добавит Месопотамию и Эгейское море на карту кампании Total War: Pharaoh, добавив в игру четыре дополнительные основные фракции из Бронзового века: Микенцы, Троя, Вавилон и Ассирийцы.
- Ханигальбат (Месопотамия) — во главе с Нинуртой-Апалом-Экуром, эта фракция имеет доступ к ранним ближним и дальнобойным кавалерийским отрядам, что дает ей огромное преимущество в мобильности по сравнению с другими; с прочной тяжелой пехотой и колесницами, Ханигалбат может выставить мощные армии, хотя они дороги в содержании, что делает их наращивание медленным и методичным.
- Вавилон (Месопотамия) — во главе с Адад-Шума-Усуром, Вавилон только что отвоевал свою столицу у ассирийцев и нуждается в восстановлении своей мощи. Опираясь на дешевую и универсальную пехоту, которая получает усиление от редких элитных войск, Вавилон надеется превзойти и сокрушить меньшие ассирийские силы.
- Микены (Эгейцы) — во главе с Агамемноном, Микены являются хозяевами Пелопоннеса и нацелились на остальную Грецию и за ее пределами. Он выставляет мощную тяжелую пехоту с ударными возможностями и ограниченным списком застрельщиков, делая полномасштабные атаки и ближние бои своей специализацией.
- Троя (Эгейцы) – возглавляемая Приамом, Троя является оборонительной силой с крепкой пехотой и превосходными возможностями дальнего боя, хотя она окружена потенциально враждебными силами, поэтому умная дипломатия обязательна.
В дополнение к этим четырем народам с их собственной уникальной механикой и культурой, студия сделает в общей сложности 25 второстепенных фракций играбельными. Хотя они не будут полностью соответствовать своим собратьям с точки зрения механики — например, не имея уникальных Придворных или Фракционных Команд, — они еще больше улучшат реиграбельность и позволят игрокам воспринимать игру с разных точек зрения.
Наглядный пример - что заставить гигантов прислушиваться к игрокам может только одно - финансовые трудности.
Ты не поверишь - но как они не прислушивались, так и не прислушиваются, как были далёки от клиентов так и остались - вот это всё показуха, про заявление что они будут спрашивать игроков или игроки их спрашивать будут - так и не сделали, сидят дальше отмалчиваться а родмапов что здесь нет что в вахи 3.
Неплохо. Глядишь, такими темпами игра и станет полноценной историчкой по эпохе бронзы.