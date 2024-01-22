Разработчики Total War: Pharaoh показали 10 минут геймплея бесплатного DLC High Tide и рассказали о его механиках

В конце прошлого года в серии Total War появилась новая часть, которая познакомила нас с эпохой фараонов. Игра была по-своему интересна, но не очень разнообразна, поскольку сам Бронзовый век во многом связал руки разработчикам. Однако вскоре разработчики выпустят большое дополнение, которое добавит в игру много контента. Оно называется High Tide и выйдет 25 января. Ее самая большая привлекательность — это две новые фракции, что увеличит количество наций в игре до 4. У морского народа будет два лидера, своя сюжетная линия и при этом уникальные юниты. Чтобы рассказать больше об этом дополненнии, разработчики выпустили 10 минут ролик с демонстрацией геймплея, а так ещё один на 7 минут с рассказом про новые механики.
Total War: Pharaoh переносит вас в эпоху Древнего Египта. Вы станете свидетелями последних дней великого фараона Мернептаха и можете взять на себя роль одного из восьми претендентов на трон. Ваша задача — спасти легендарную цивилизацию от упадка и развала, используя свои политические, военные и экономические способности.
Вам предстоит исследовать богатые и разнообразные земли Древнего Египта, от плодородной долины Нила до пустынных районов Синайского полуострова. В этих местах у вас будет возможность построить величественные пирамиды и храмы, развивать культуру и науку, заключать союзы и торговые соглашения с другими народами. Вы также столкнётесь с различными вызовами и опасностями, такими как наводнения, засухи, эпидемии, восстания и враждебные вторжения.
Total War: Pharaoh предлагает вам не только пошаговое управление империей, но и динамичные битвы в реальном времени, где вы можете командовать тысячами солдат на разных типах местности и при разной погоде. При желании можно настроить параметры кампании по своему вкусу, выбрав стартовые позиции фракций, количество ресурсов и стихийных бедствий.
Процессор: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4300
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD R9 270
Оперативная память: 6 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 480
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
DirectX: 11.0
О, морские чуваки в реале всех на колени поставили, значит и тут будут имбой
Да ну, я на этих чуваков обиделся, после того как они свои игры запретили в России покупать, хотя годного последнее время из под их пера только Ваха 3-я выходила.
слились на этой части, терь бесплатное dlc подогнать решили ну хоть на том спасибо