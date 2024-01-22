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Total War: Pharaoh 11.10.2023
Стратегия, RTS, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика
5.7 69 оценок

Разработчики Total War: Pharaoh показали 10 минут геймплея бесплатного DLC High Tide и рассказали о его механиках

monk70
Новости

В конце прошлого года в серии Total War появилась новая часть, которая познакомила нас с эпохой фараонов. Игра была по-своему интересна, но не очень разнообразна, поскольку сам Бронзовый век во многом связал руки разработчикам. Однако вскоре разработчики выпустят большое дополнение, которое добавит в игру много контента. Оно называется High Tide и выйдет 25 января. Ее самая большая привлекательность — это две новые фракции, что увеличит количество наций в игре до 4. У морского народа будет два лидера, своя сюжетная линия и при этом уникальные юниты. Чтобы рассказать больше об этом дополненнии, разработчики выпустили 10 минут ролик с демонстрацией геймплея, а так ещё один на 7 минут с рассказом про новые механики.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Александр Вконтактович

О, морские чуваки в реале всех на колени поставили, значит и тут будут имбой

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Kvizac Haderah

Да ну, я на этих чуваков обиделся, после того как они свои игры запретили в России покупать, хотя годного последнее время из под их пера только Ваха 3-я выходила.

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Wolfenstein

слились на этой части, терь бесплатное dlc подогнать решили ну хоть на том спасибо

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