Total War: Pharaoh возвращает доверие игроков. Большое обновление Dynasties получает хорошие отзывы

Обновление Total War: Pharaoh принесло игре небольшой успех. Dynasties уже работает лучше, чем предыдущая версия игры с момента запуска. Рекордное количество игроков в оригинальном релизе не превышало 5,5 тысяч человек, тогда как Dynasties подняло пик до более чем 6 тысяч.

Это, конечно, все еще плохой результат по сравнению со многими другими частями серии. Однако следует помнить, что речь идет всего лишь об обновлении, и хотя оно обещало быть отличным, оно было выпущено для игры, которая при запуске сильно разочаровала игроков. Вероятно, не все были убеждены, что Dynasties на самом деле «исправят» TW: Pharaoh и, возможно, они вернутся в игру сейчас, когда игра получает гораздо лучшие отзывы от пользователей Steam.

Пока что Dynasties получает очень хорошие отзывы, хотя в контексте масштабности изменений от оценки обновления лучше воздержаться. У игроков будет достаточно времени, чтобы опробовать «новую» Total War: Pharaoh на выходных. Однако отзывы пользователей в Steam пока гораздо более положительные, чем об оригинале (93% положительных отзывов из 462 и 62% положительных отзывов из более чем 4,6 тысяч).