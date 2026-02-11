Три части Total War вышли в GOG - Total War: Pharaoh Dynasties была защищена Denuvo с 2023-го года

Магазин GOG сообщил о том, что стратегии Total War: Pharaoh Dynasties, Total War: Attila и Total War: Rome II - Emperor Edition стали доступны для покупки в магазине.
Примечательно, что Total War: Pharaoh Dynasties впервые стала доступна для покупки без DRM - в отличии от Steam-версии, которая по-прежнему защищена Denuvo и до этого момента не была взломана - защита продержалась с 2023-го года. Однако теперь игра уже появилась в сети.
Судя по предыдущим примерам, удалять Denuvo из Steam-версии Total War: Pharaoh Dynasties SEGA при этом не станет. Так или иначе, сегодня на одну не взломанную игру с Denuvo стало меньше.
GOG 1 - Steam 0!
В Стиме она и сейчас защищена, экзешник под 400 Мб.
да видно сразу - что копм не пыхтит - ресурсы еле еле 50% берёт и это на ультах - за то ваха 3 пыхтит
кто знает а троя вообще будет в гоге - хотелось бы без дюневы проверить