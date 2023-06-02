В Total War: Pharaoh ставка будет сделана на историю. В игре не будет мифологии ©

Total War: Pharaoh будет полагаться исключительно на исторические элементы и не будет опираться на богатую мифологию Древнего Египта - в отличие от Total War Saga: Troy.

Заверения прозвучали в ходе интервью с разработчиками, организованного порталом Rock Paper Shotgun. В нём креативный директор Майя Георгиева и ведущий дизайнер сражений Милчо Васильев объяснили, почему они отказались от боевых бегемотов и летающих сфинксов.

Я не говорю, что это невозможно, но тон, который мы выбрали для игры, ставит историю на первое место", - уверяет Георгиева. - В случае с Троей игра была основана на мифологическом периоде. Здесь же мы хотим показать реальную историю Египта и Бронзового века", - соглашается Васильев.

Определенную путаницу вызвал тот факт, что Total War: Pharaoh разрабатывается софийской студией Creative Assembly, которая также отвечала за Total War Saga: Troy. Однако ключевым моментом является отсутствие слова "Сага". Этот подцикл состоит из более мелких элементов, делая ставку именно на элементы фэнтези.

Мы давно хотели привнести бронзовый век в историческую часть Total War, - объяснила Георгиева. - Мы уже погружались в эту эпоху в случае с Троей, решив некоторые проблемы. Однако для того, чтобы в полной мере реализовать ее, нам нужен был более широкий масштаб, то есть классическая историческая игра Total War, к чему и стремится Pharaoh".

Из еще одного интервью стало известно, что размер карты будет примерно на 30% больше, чем у Трои, и будет включать не только территорию вокруг Египта, но и современный Судан на юге и турецкую Анатолию на севере - в общей сложности около 180 городов.

Релиз Total War: Pharaoh должен состояться в конце этого года, только на PC. У игры пока нет точной даты выхода.