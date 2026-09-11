Авторы Total War: ROME 2 готовят масштабную переработку боёв - первая бета уже стартовала

Creative Assembly запустила первый этап тестирования обновлений PANTHEON для Total War: ROME II - Emperor Edition. Первая бета получила название MARS и посвящена боевой системе — разработчики хотят сделать сражения более тактическими, тяжёлыми и зависимыми от условий на поле боя.

Одним из главных нововведений станут критические удары: теперь солдат может погибнуть от одного попадания. Одновременно переработают систему брони и урона. Защита будет влиять на получаемый урон более линейно, базовый урон станет стабильнее, а бронебойные атаки больше не смогут полностью игнорировать броню.

Изменится и взаимодействие подразделений. Все копья теперь будут заставлять кавалерию отказываться от лобовых атак, а Expert Charge Defence получит новую механику: способность снизит урон атакующего и одновременно усилит защищающегося.

Отдельное внимание уделили морали, усталости и физике. Фланговые атаки и особенности местности станут важнее, усталость сильнее повлияет на эффективность войск, а новые параметры массы и скорости должны сделать перемещение подразделений и кавалерийские атаки более убедительными.

Creative Assembly также добавит новые варианты построений, переработает групповые формации и улучшит управление ими как для игроков, так и для ИИ. После запуска беты разработчики будут собирать отзывы сообщества и на их основе корректировать баланс.

Чтобы протестировать MARS, необходимо открыть свойства Total War: ROME II - Emperor Edition в Steam, перейти в раздел с версиями и бетами и выбрать вариант «pantheon». Вернуться к стандартной версии игры можно в любой момент.