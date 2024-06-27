ИИ в Total War: Rome 2 и Attila специально ухудшили в угоду игрокам

Бывший программист The Creative Assembly Джулиан Маккинлей работавший в компании в 2009-2014 годах, рассказал о разработке Total War: Rome 2 и Attila.



Самая занятная часть статьи посвящена искусственному интеллекту серии - оказывается он и другие программисты хотели подкрутить интеллект NPC-армиям чтобы те действовали умнее. У разработчиков не было времени тестировать локации, включая состояние метаданных для ИИ, в результате чего те были полны ошибок. Это приводило к тому, что юниты терялись в открытом поле или не реагировали на команды игрока. Конечно, могли быть и другие ошибки в работе искусственного интеллекта, как признает сам МакКинли. Стоит задуматься, сколько этих багов осталось бы до релиза если бы разработчики не потратили оставшееся время до релиза на спешное создание метаданных для новых карт и подстройку ИИ под последующие модификации проекта.

В итоге усилия разработчиков по улучшению ИИ встретили отпор со стороны дизайнеров, которые аргументировали свою позицию против тем, что игрокам нравится доминировать над ИИ-оппонентами и те не должны быть лишены этого удовольствия. Это был очередной пример игнорирования комментариев рядовых сотрудников «конструкторами» и руководителями Creative Assembly. Руководство компании поддержало дизайнеров - ИИ так и остался не очень умным.

Поэтому МакКинли покинул Creative Assembly - он считал что его руководство не сделало ничего, чтобы очистить его имя в глазах фанатов (хотя разработчик допускает, что это могло быть связано с не столько по злому умыслу, сколько по недостатку «мотивации» вмешиваться).