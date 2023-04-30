Мод Divide et Impera для Total War: Rome 2 получил новую версию ©

В этом году стратегия Total War: Rome 2 будет праздновать свой десятый день рождения, но она по-прежнему очень популярна - достаточно упомянуть, что вчерашний рекорд активности в Steam составил шесть тысяч одновременно играющих игроков. Немалая заслуга в этом принадлежит фанатам, которые с помощью модов постоянно развивают игру. Самый важный из них — Divide et Impera недавно получил новую версию, которую можно скачать с PlayGround.ru.



Мод улучшает практически каждый элемент игры и расширяет ее новыми элементами, включая дополнительные кампании и юнитов. Проект тщательно перерабатывает игровой баланс и характеристики юнитов, чтобы сделать все это более сложным и в то же время лучше отразить историческую правду - среди прочего, размеры армий были улучшены, а формации ведут себя так, как они вели бы себя в реальной жизни. Системы морали и усталости также были значительно улучшены.

На стратегической карте, с другой стороны, год был увеличен до четырех раундов, была внедрена совершенно новая система снабжения, введено ранее неизвестное сырье, а темп марша войск стал реалистичным. Также были исправлены исторические ошибки в графике и введено гораздо большее визуальное разнообразие текстур и снаряжения.

Это лишь некоторое из изменений. Мод вводит сотни новых возможностей, которые в целом сильно меняют всю игру.

Новая версия мода 1.3.2 предлагает множество преимуществ, включая дополнительную кампанию в виде войны Рима против Митридата, которая начинается в 83 году до нашей эры. В этой кампании также представлены три ранее недоступные фракции.



Версия также вносит улучшения в большинство ранее доступных фракций, как с точки зрения баланса, так и внешнего вида и поведения юнитов. Не обошлось и без исправлений ошибок.



Total War: Rome II вышла в сентябре 2013 года и доступна только на ПК. Divide et Impera на данный момент является самым популярным и важным модом для игры. Фанаты считают его обязательным для тех, кто хочет играть в эту стратегию.