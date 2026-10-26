Мод для Total War: Rome 2, оптимизирующий работу процессора, повышает FPS на 20% и улучшает показатели 0,1% low на 33%

Для Total War: Rome II вышел мод, повышающий производительность на 20% и заметно улучшающий стабильность FPS. Разработчик JGdaCaesar оптимизировал несколько узких мест движка Warscape, снизив нагрузку на процессор.

По результатам тестов автора, средний FPS на стратегической карте вырос со 100,5 до 120,5 кадров, а в масштабных сражениях — со 118,4 до 140,4. При этом показатель 1% low увеличился на 29%, а 0,1% low — на 33%, что должно сделать игровой процесс более плавным.

Мод оптимизирует обработку текстур, заменяет устаревшие инструкции процессора и ускоряет сортировку данных для рендеринга. Тестирование проводилось на Ryzen 9 9950X3D и GeForce RTX 5090 в разрешении 4K. Результаты пока не подтверждены независимыми тестами на других конфигурациях.

Rome 2 CPU Performance Fix доступен в Мастерской Steam. Для установки необходимо подписаться на мод и запустить прилагаемый файл install.bat. Требуется процессор с поддержкой SSE4.1. Модификация совместима с обычными игровыми модами, но конфликтует с другими решениями, использующими dinput8.dll.

Примечательно, что моддер использовал ИИ Claude для помощи в реверс-инжиниринге и написании кода, самостоятельно проверяя результаты в игре.