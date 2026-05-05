Rome 2 возвращается из прошлого: Creative Assembly готовит масштабный "ремонт" одной из самых спорных Total War

Спустя почти 13 лет после релиза Total War: Rome II снова становится актуальной темой — студия Creative Assembly объявила о серии крупных обновлений, которые фактически должны привести игру к современным стандартам. И это довольно редкий случай, когда разработчики не просто поддерживают старый проект, а пытаются заново «пересобрать» его фундамент.

Напомним, релиз в 2013 году стал для серии болезненным: технические проблемы, слабая оптимизация и нестабильный искусственный интеллект надолго испортили репутацию игры. И хотя позже проект был серьёзно улучшен патчами и DLC, осадок у фанатов остался — Rome II долго считалась примером «неудачного запуска с хорошим продолжением».

Теперь же речь идёт о трёх крупных обновлениях под общим внутренним названием «Пантеон». Каждое из них посвящено отдельному аспекту геймплея. И по описанию видно, что это не косметические правки, а попытка пересобрать ключевые системы.

Обновление «Марс» сосредоточится на боевой системе. Разработчики обещают более «читаемые» сражения: броня будет значимее, фланговые манёвры — опаснее, а мораль войск — более чувствительной к тактике. Даже ИИ должен начать вести себя осмысленнее на поле боя, что для Total War звучит почти как обещание второго рождения.

«Венера» отвечает за визуальную часть. Улучшенное освещение, переработанный интерфейс и обновлённые текстуры — всё это выглядит как попытка приблизить Rome II к более современным стратегиям, не превращая её в ремейк.

«Юпитер» затронет экономику и кампанию. Здесь изменения, пожалуй, самые смелые: переработка системы поселений, расширяемый лимит армий и сокращение громоздкого дерева исследований. Если всё это сработает, темп кампании может стать заметно живее.

Интересно, что игра до сих пор жива — в Steam у неё стабильная аудитория, а отзывы после всех правок держатся на уровне «очень положительных». И, возможно, именно поэтому Creative Assembly решила не списывать проект, а превратить его в своеобразную «вечную лабораторию» для серии.

О сроках пока тишина, но уже сейчас видно: Total War: Rome II собираются не просто обновить, а переосмыслить — и это один из самых необычных долгоживущих кейсов в стратегии за последние годы.