Total War: ROME 2 получит перезапуск для macOS 29 мая

Компания Feral Interactive сегодня сообщила, что Total War: ROME 2 перезапустится для macOS 29 мая. Обновленная для работы на современном оборудовании Mac, эта новая версия грандиозной стратегии от Creative Assembly будет доступна в качестве бесплатного обновления для всех предыдущих владельцев Total War: ROME 2 в Steam и Mac App Store.

Total War: ROME 2 возвращается на macOS как Emperor Edition, в комплекте со всеми бесплатными обновлениями, включая кампанию Imperator Augustus. Еще пять кампаний и пять культурных пакетов будут доступны для покупки с момента запуска; среди этих платных DLC есть Desert Kingdoms Culture Pack и Empire Divided и Rise of the Republic Campaign Pack, все из которых впервые появляются на macOS.

Игроки возглавят одну из 28 игровых фракций, взятых из великих римских домов и других культур, включая парфян, греков и галлов, чтобы воссоздать Римскую империю во всей ее красе — или попытаться ее разрушить. Богато детализированная карта кампании представляет собой стратегическую площадку, где игроки стремятся подчинить себе соперников с помощью решительных военных, экономических и дипломатических действий. На карте битвы игроки берут на себя роль великих генералов в масштабных сражениях в реальном времени: когда тысячи солдат сталкиваются, местность, погода и боевые традиции противоборствующих армий объединяются, чтобы проверить их тактические навыки.