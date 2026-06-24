A Total War Saga Troy получила обновление гипервизор-обхода защиты Denuvo

Для A Total War Saga Troy, вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.
Обновление способа гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.7.0 для самой игры.
Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
Заshitа Denuvo - заголовок хоть поправь, из новости в новость одна и та же копипаста с ошибками.
Для этой игры ранее не выходил гипервизор, это не обновление, а новый взлом. Само обновление 1.7.0 тоже вышло хрен знает когда, оно тут ни причём.
Выпустили взлом они из-за того, что CPY взломали ещё старую версию игры и с тех пор для неё вышли обновления, которые оставались невзломанными.
Сега уже выложила большую часть игр на ГОГе, так что это лишь вопрос времени, когда барыги прогнутся под гипервизорной таблеткой, и сами опубликуют незащищённые дерьнувой версии. Вангую, что это произойдёт в течении продажи нового "Вархаммера 40 000".