A Total War Saga Troy впервые получила гипервизор-обхода защиты Denuvo

Total War Saga Troy, впервые получила способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.
Гипервизор-обход Denuvo был реализован на базе версии 1.7.0, став первой доступной версией такого релиза для игры. Примечательно, что ранее ПК-версия Total War Saga Troy уже была взломана хакерами из CPY.
Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
Заshitа Denuvo - заголовок хоть поправь, из новости в новость одна и та же копипаста с ошибками.
Для этой игры ранее не выходил гипервизор, это не обновление, а новый взлом. Само обновление 1.7.0 тоже вышло хрен знает когда, оно тут ни причём.
Выпустили взлом они из-за того, что CPY взломали ещё старую версию игры и с тех пор для неё вышли обновления, которые оставались невзломанными.
Сега уже выложила большую часть игр на ГОГе, так что это лишь вопрос времени, когда барыги прогнутся под гипервизорной таблеткой, и сами опубликуют незащищённые дерьнувой версии. Вангую, что это произойдёт в течении продажи нового "Вархаммера 40 000".