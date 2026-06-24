A Total War Saga Troy впервые получила гипервизор-обхода защиты Denuvo

Total War Saga Troy, впервые получила способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Гипервизор-обход Denuvo был реализован на базе версии 1.7.0, став первой доступной версией такого релиза для игры. Примечательно, что ранее ПК-версия Total War Saga Troy уже была взломана хакерами из CPY.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.