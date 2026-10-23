Creative Assembly отреагировала на критику Shogun 2: Complete Edition и проводит проверку по поводу использования ИИ

Студия Creative Assembly признала наличие проблем с игрой Total War: Shogun 2: Complete Edition и сообщила, что группа ведущих разработчиков совместно с компанией Sega и сторонней командой, занимавшейся созданием проекта, работает над определением дальнейших шагов. Кроме того, после волны критики в адрес релиза студия начала проверку информации об использовании генеративного искусственного интеллекта при создании игровых материалов.

В заявлении, опубликованном представителем Creative Assembly по имени Роджер, студия признала, что качество выпуска продукта не соответствует её внутренним стандартам. Роджер пояснил, что Shogun 2: Complete Edition разрабатывалась сторонней студией и не проходила через те же процессы внутреннего контроля и обеспечения качества, что и собственные проекты Creative Assembly.

«Впрочем, независимо от того, как была организована разработка, Total War — это наша франшиза, и под ней стоит наше имя», — отметил Роджер, взяв на себя ответственность за состояние игры. Он добавил, что студия сформировала небольшую группу из ведущих специалистов для взаимодействия с Sega и внешней командой разработчиков, хотя конкретные планы по исправлению ситуации пока не озвучены.

Creative Assembly также прокомментировала вопросы, касающиеся использования генеративного ИИ. В студии заявили, что не применяют генеративный ИИ для создания игровых ассетов (включая графические материалы) и ожидают, что сторонние партнёры по разработке будут придерживаться той же политики. Обстоятельства, связанные с Shogun 2: Complete Edition, в настоящее время изучаются.

В студии уточнили, что используют инструменты на базе ИИ лишь для вспомогательных задач: анализа данных, отладки и быстрого прототипирования. По словам Роджера, принципиальная разница заключается в том, что технологии здесь служат подспорьем в творческом процессе, а не заменяют людей, ответственных за него.

Реакция студии последовала за критикой запуска Complete Edition: игроки выразили недовольство качеством визуальной составляющей, освещением окружения, ошибками отображения объектов на картах (клиппингом) и рядом других технических неполадок. Также сообщалось о проблемах с поиском пути во время осад, поведением ИИ, задержками ввода, рассинхронизацией звука в кинематографических сценах и недоработками в интерфейсах меню.

Роджер призвал сообщество направлять критику в адрес руководства студии, а не отдельных разработчиков или сотрудников службы поддержки. Он подчеркнул, что Creative Assembly не потерпит травли или личных оскорблений в адрес своих сотрудников, и пообещал предоставить дополнительную информацию, как только появятся значимые новости. Студия пока не обозначила сроки выхода следующих исправлений и не пояснила, какие именно изменения войдут в предстоящее обновление.