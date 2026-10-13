Легендарная стратегия получила новую жизнь - состоялся выход Total War: Shogun 2 Complete Edition на ПК

Состоялся релиз Total War: Shogun 2 — Complete Edition. Эта признанная историческая стратегия от студии Creative Assembly возвращается на ПК с обновлённой графикой, модернизированным управлением и всеми ранее выпущенными дополнениями. Компания Sega подтвердила, что игра вышла одновременно во всем мире на платформах Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store.

В состав Complete Edition входят оригинальная Shogun 2, а также дополнения Rise of the Samurai и Fall of the Samurai; издание включает более 50 дополнительных игровых фракций, улучшенную локализацию и другие нововведения.

Shogun 2, впервые вышедшая в 2011 году, переносит игроков в феодальную Японию, сочетая пошаговое управление империей с битвами в реальном времени. Издание Complete Edition объединяет три кампании, охватывающие более 700 лет японской истории, включая периоды Сэнгоку, а также войны Гэмпэй и Босин.

Помимо включённых дополнений, обновлённая версия отличается улучшенным освещением, тенями и текстурами, поддержкой масштабирования интерфейса для разрешений 1440p и 4K, поддержкой сверхшироких мониторов, модернизированным управлением и переходом на 64-битную архитектуру. Также добавлена ​​встроенная поддержка Mod.io, однако модификации, созданные для оригинальной игры, будут несовместимы с новой версией.

Владельцы оригинальной Shogun 2 бесплатно получат все недостающие дополнения, выпущенные ранее. В комплект Complete Edition при покупке в Steam также входят сама игра и все дополнения к ней, за исключением набора Blood Pack (из-за ограничений, связанных с возрастным рейтингом).