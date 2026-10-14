Ремастер Total War: Shogun 2 получил разгромные отзывы в Steam - игроки недовольны техническим состоянием

Total War: Shogun 2 — Complete Edition столкнулась с волной критики после релиза. В Steam у игры всего 19% положительных отзывов, что соответствует оценке «Крайне отрицательные». Игроки недовольны техническим состоянием обновлённой версии, отсутствием поддержки модификаций и рядом спорных изменений.

Среди главных претензий — старые ошибки, перекочевавшие из оригинала, новые баги и проблемы с производительностью. Кроме того, ремастер лишился поддержки Assembly Kit, необходимого для создания модификаций. Это серьёзное ограничение для игры, сообщество которой во многом опирается на пользовательский контент.

Досталось и визуальным изменениям: игроки критикуют использование ИИ для увеличения разрешения изображений. Отдельное недовольство вызвали 50 дополнительных играбельных фракций — по словам авторов негативных отзывов, им не хватает уникальных механик и должного баланса.

В результате вместо положительной реакции на возвращение культовой стратегии Creative Assembly получила шквал критики. Судя по отзывам, игроков разочаровали не столько сами изменения, сколько качество исполнения и ограничения, которые появились в обновлённой версии.