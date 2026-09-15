Total War: SHOGUN 2 получит Complete Edition 13 октября - обновлённая классика соберёт весь контент

SEGA и Creative Assembly анонсировали Total War: SHOGUN 2 Complete Edition — обновлённое издание знаменитой стратегии, которое выйдет на ПК 13 октября 2026 года. Релиз состоится в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Complete Edition будет включать базовую Total War: SHOGUN 2 и весь выпущенный для неё загружаемый контент, включая кампании Rise of the Samurai и Fall of the Samurai. При этом разработчики значительно обновят техническую часть игры и добавят новые возможности, благодаря которым классическая стратегия получит более современный вид.

В обновлённую версию войдут улучшенная графика, освещение, тени и текстуры, а интерфейс получит масштабирование вплоть до разрешения 4K. Также разработчики модернизируют управление, переведут игру на 64-битную архитектуру и добавят встроенную поддержку модификаций через Mod.io.

Одним из наиболее заметных нововведений станут более 50 новых играбельных малых фракций. Кроме того, Complete Edition получит полную японскую и китайскую озвучку и локализацию текста.

В основе игры останется знакомое сочетание пошагового управления государством и масштабных сражений в реальном времени. Игрокам предстоит объединять Японию, заключать союзы, заниматься дипломатией и шпионажем, развивать территории и лично командовать армиями самураев во время полевых сражений и осад.

Сохранятся и многопользовательские возможности. В режиме «Завоевание аватара» можно развивать собственного генерала и открывать новые улучшения, а кооперативные и соревновательные кампании позволят пройти завоевание Японии вместе с другими игроками. В пользовательских сражениях смогут участвовать до восьми человек.

Total War: SHOGUN 2 Complete Edition выйдет 13 октября на ПК. Таким образом, Creative Assembly не просто соберёт весь контент оригинальной игры в одном издании, но и существенно обновит техническую часть стратегии спустя годы после её первоначального релиза.