Владельцы Total War: SHOGUN 2 в Steam бесплатно получили все DLC перед выходом Complete Edition

Creative Assembly объявила важную новость для владельцев оригинальной Total War: SHOGUN 2 в Steam: игрокам автоматически выдадут все дополнения, которых ещё нет в их библиотеках. Таким образом, покупать оставшийся DLC перед выходом обновлённой версии игры не потребуется.

Раздача связана с подготовкой Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition — обновлённого издания стратегии, которое выйдет 13 октября 2026 года на PC. В него войдут оригинальная игра и весь основной дополнительный контент, включая кампании Rise of the Samurai и Fall of the Samurai. Новая версия также получит улучшенную графику, современное управление, масштабирование интерфейса до 1440p и 4K, полноценную японскую и китайскую локализации, более 50 новых играбельных малых фракций, поддержку модов через Mod.io и 64-битную версию.

При этом оригинальная Total War: SHOGUN 2 не исчезнет из библиотек владельцев. С 28 сентября её перестанут продавать в Steam отдельно, но уже купленная версия продолжит работать как прежде.

Само Complete Edition не станет бесплатным обновлением: владельцы оригинала получат временную скидку 75% на покупку нового издания. Она будет действовать с 13 октября по 12 ноября 2026 года.

Есть и важное исключение: из-за возрастного рейтинга Blood Pack не войдёт в комплект Steam-версии Complete Edition. При этом остальные дополнения для владельцев оригинальной игры будут предоставлены бесплатно.