"Настоящие клоуны": После взлома Total War: Three Kingdoms SEGA обновила Denuvo в игре чтобы насолить пиратам

В середине октября voices38 взломал защиту Denuvo в актуальной на тот момент 1.7.1 версии Total War: Three Kingdoms.

30 октября разработчики внезапно решили выпустить первое за почти три года обновление для игры:

Мы только что выпустили небольшое исправление для Total War: Three Kingdoms, которое решает проблему совместимости оборудования, приводящую к длительной загрузке игры у некоторых пользователей.

Пользователи считают, что такой внезапный выпуск обновления почти сразу после взлома последней версии игры явно не был случайным. Вместо того, чтобы просто удалить защиту Denuvo в старой игре, у которой к тому же взломали последнюю версию, SEGA решила насолить пиратам, сломав им совместимость с будущими модами, при этом заставляя своих покупателей и дальше использовать Denuvo. Кому из них издатель в итоге создаст больше неудобств - вопрос открытый.

voices38 кратко прокомментировал действия SEGA:

Они уменьшили размер реализации Denuvo в исполняемом файле (-140 МБ), а также заменили её на более новую версию Denuvo и назвали всё это исправлением. Настоящие клоуны.