"Настоящие клоуны": После взлома Total War: Three Kingdoms SEGA обновила Denuvo в игре чтобы насолить пиратам

В середине октября voices38 взломал защиту Denuvo в актуальной на тот момент 1.7.1 версии Total War: Three Kingdoms.
30 октября разработчики внезапно решили выпустить первое за почти три года обновление для игры:
Мы только что выпустили небольшое исправление для Total War: Three Kingdoms, которое решает проблему совместимости оборудования, приводящую к длительной загрузке игры у некоторых пользователей.
Пользователи считают, что такой внезапный выпуск обновления почти сразу после взлома последней версии игры явно не был случайным. Вместо того, чтобы просто удалить защиту Denuvo в старой игре, у которой к тому же взломали последнюю версию, SEGA решила насолить пиратам, сломав им совместимость с будущими модами, при этом заставляя своих покупателей и дальше использовать Denuvo. Кому из них издатель в итоге создаст больше неудобств - вопрос открытый.
voices38 кратко прокомментировал действия SEGA:
Они уменьшили размер реализации Denuvo в исполняемом файле (-140 МБ), а также заменили её на более новую версию Denuvo и назвали всё это исправлением. Настоящие клоуны.
Хоть я и не слежу за данной игрой и т. п., но было бы забавно, если бы «voices38» снова взломал их «новую» защиту.
И после снова подождать, будут ли они так же глупо действовать, якобы с новыми исправлениями.
Тратить его время на борьбу с этими клоунами? Не лучшее решение, учитывая что они просто отправят новый exe в Denuvo на обновление защиты, с которой у них контракт, и их это не коснётся, а ему придется 4-5 дней потом опять тратить на взлом бесполезного апдейта. И нет гарантий, что они потом снова не выпустят очередной бесполезный апдейт. Denuvo при этом тоже будет не против, что вместо других игр voices38 будет занят взломом бесполезных мусорных апдейтов на Three Kingdoms.
Тем более обновили, насколько я понял, на свежую версию Denuvo, которую он пока что и не сможет взломать.
Большинство существующих модов как раз под 1.7.1, потенциально несовместимы могут лишь будущие моды. Идиоты в первую очередь насолили моддерам, которым теперь придется обновлять свои моды под 1.7.2, а не пиратам. Пираты итак рады что им актуальная версия перепала со всеми исправлениями, DLC и кучей модов, им эта 1.7.2 будет до лампочки в ближайшие годы)
Лучше пусть voices38 тратит своё время на изучение свежих версий и потом взломает другие игры SEGA, коих накопилось уже не мало за последние годы: Total War: Warhammer 3, Persona 5: Royal, Persona 3: Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth, Lost Judgment и т.д. Это будет для них больнее) А сейчас пусть сидят тешат своё эго.
Ну спору нет, но это даже не борьба, а так, ради забавы сделать, а если бы добавили новую, то и фиг с ними, лишь себя покажут не с лучшей стороны.
А так, если разобрать, смысл было это делать, если игра уже не новая и плюс ко всему, кому надо было, скачали взломанную.
Или они питают свои собственные надежды, что кто-то еще будет покупать :)
В общем и целом, пусть радуются, какие они молодцы, "починили выбитую дверь, в которую уже все зашли".
Адекватные издатели после взлома последней версии просто удаляют Denuvo чтобы не платить за лицензию, а неадекватные вроде SEGA/Ubisoft - усираются до последнего и платят за уже бесполезный австрийский хлам, заставляя покупателей ждать по 30 секунд загрузки игры и коннектиться к серверам Дуни раз в месяц)
Совсем адекватные - сами убирают через полгода-год-два-три, ибо толку от нее потом уже нет никакого, когда игра итак доступна на распродажах и лежат оффлайн-активации за 10 рублей.
ну раз так легко взломал, взломай и эту версию, посмотрим на их действия
Первый раз такую дичь читаю,о разрабах🤣
Старо как мир.
Хм, клоуны? Что-то от этого voices38 отдаёт сами знаете кем.
отмазка на отмазке)
настоящие клоуны)
а?
Что я могу сказать, это фейл. Разработчики подчеркнули что они думают о игроках. Они тупые и им можно врать
Со своей стороны создал неудобство сегеям - никаких покупок у издателя, копейки, но надеюсь, что много так же поступает. ТоталВар все равно умерла после Рим2, Амплитуды (Эндлесс-серия) свалили от них, другое не интересно совсем оставшееся.