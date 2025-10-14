Появился новый взломщик Denuvo: voices38 взломал актуальную версию Total War: Three Kingdoms

Сегодня появился новый взломщик Denuvo: пользователь voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать актуальную версию (1.7.1.) стратегии Total War: Three Kingdoms со всеми DLC.

По его словам, он потратил много времени на реверс-инженеринг Denuvo и изучение старых кряков, чтобы посмотреть, как другие её взломали, поскольку "похоже, никому это больше не нужно". Он сообщил, что это "его первая попытка" - возможно таким образом намекая, что будут и другие взломы.

Total War: Three Kingdoms уже взламывалась в 2019 году группой CODEX, но с тех пор для игры вышел ряд крупных обновлений и исправлений.