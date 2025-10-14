Появился новый взломщик Denuvo: voices38 взломал актуальную версию Total War: Three Kingdoms

Сегодня появился новый взломщик Denuvo: пользователь voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать актуальную версию (1.7.1.) стратегии Total War: Three Kingdoms со всеми DLC.
По его словам, он потратил много времени на реверс-инженеринг Denuvo и изучение старых кряков, чтобы посмотреть, как другие её взломали, поскольку "похоже, никому это больше не нужно". Он сообщил, что это "его первая попытка" - возможно таким образом намекая, что будут и другие взломы.
Total War: Three Kingdoms уже взламывалась в 2019 году группой CODEX, но с тех пор для игры вышел ряд крупных обновлений и исправлений.
"Лучша бы удалил дерьмуву из маей любимай игры, хнык-хнык!"
Нет, но пойдет ли он дальше? Скорей всего нет.
Молодец! Пускай пробует)
Парень конечно молодец, но взломать обновленную версию игры по примеру старого кряка это намного легче, чем взламывать самостоятельно новые игры. Так что не обольщайтесь на счет новых игр.
Сегодня прям "жируем" две игры за день. А если серьёзно то надеюсь на позитивный сдвиг, а то ждать пока снесут ну такое, а у юбиков она на вечно
Хоть и давно зачастую покупаю даже без защиты, но всё же отлично когда есть такой варик, а не всякие офки. Да и ту же обезьяну, знал бы что надоест так быстро даже бы не покупал
Хахахаххааа, три что? кондома? а ваху он не хочет взломать?
Да, не, зачем ему это))))
Прикольно, только я ее оказывается когда-то покупал, ее в EGS не раздавали?
шиза под названием empress выходит на связь через 3..2..
скуф-болгарин
Шиза - это каждый раз вспоминать Empress.
Воу воу воу полегче - мы еще от великих взломщиков Tourist Bus не отошли 2018 года. А тут уже следующий появился.
я уже тест провёл игра работает.