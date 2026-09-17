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Total War: Three Kingdoms 23.05.2019
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика
7.7 453 оценки

SEGA удалила защиту Denuvo из Steam-версий Total War: Three Kingdoms и Total War: Pharaoh Dynasties

AceTheKing AceTheKing

Сообщается, что компания SEGA решила удалить защиту Denuvo из Steam-версий стратегий Total War: Three Kingdoms и Total War: Pharaoh Dynasties.

Ранее в этом году обе игры вышли в GOG и уже были взломаны, а так же доступны без австрийской DRM, однако версии игры в Steam по-прежнему были защищены австрийской защитой - теперь это исправлено.

Примечательно, что именно со взлома Denuvo в Total War: Three Kingdoms начался "творческий" путь voices38.

ПК 42 Обновления 7
34
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

О бои, кто-то теряет мани! Слава voices38!

6
GregorNN

Total War: Warhammer III бы, со всеми дополнениями. Вся надежда на voices38

6
AudioslaveOo

до сих пор не могу понять зачем эти идиоты в Three Kingdoms обновляли Denuvo после взлома в 25-ом 🤷‍♂️

4
R01Adil

Ходят слухи , что след взлом от voices38 будет FC27

3
Сережаа

Но конечно не для вахи

2
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