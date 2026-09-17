SEGA удалила защиту Denuvo из Steam-версий Total War: Three Kingdoms и Total War: Pharaoh Dynasties

Сообщается, что компания SEGA решила удалить защиту Denuvo из Steam-версий стратегий Total War: Three Kingdoms и Total War: Pharaoh Dynasties.
Ранее в этом году обе игры вышли в GOG и уже были взломаны, а так же доступны без австрийской DRM, однако версии игры в Steam по-прежнему были защищены австрийской защитой - теперь это исправлено.
Примечательно, что именно со взлома Denuvo в Total War: Three Kingdoms начался "творческий" путь voices38.
О бои, кто-то теряет мани! Слава voices38!
Total War: Warhammer III бы, со всеми дополнениями. Вся надежда на voices38
до сих пор не могу понять зачем эти идиоты в Three Kingdoms обновляли Denuvo после взлома в 25-ом 🤷♂️
Ходят слухи , что след взлом от voices38 будет FC27
Но конечно не для вахи